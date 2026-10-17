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Trabzonspor’da Thomas Reis geldi goller yağdı!

Eylül 2026'da Karadeniz ekibinin dümenine geçen Thomas Reis, çıktığı ilk 3 maçta elde ettiği 3 galibiyet ve attığı 11 golle kulüp tarihinin en gollü başlangıcını gerçekleştirdi.

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YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 11:47
Trabzonspor’da Thomas Reis geldi goller yağdı!

Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Reis, bordo-mavili kulübün tarihine altın harflerle geçen bir performans sergiliyor.

Trabzonspor’da Thomas Reis geldi goller yağdı!

Göreve geldikten sonra çıktığı ilk 3 resmi maçın tamamını kazanan Alman çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda takımına tam 11 gol attırarak kulüp tarihinde daha önce hiçbir teknik direktörün başaramadığı bir istatistiğe ulaştı.

Trabzonspor’da Thomas Reis geldi goller yağdı!

Fırtına, Reis yönetimindeki ilk sınavında Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetin moraliyle deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Karadeniz fırtınası, sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı.

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Trabzonspor’da Thomas Reis geldi goller yağdı!

Ligdeki başarılı gidişatını Avrupa'ya da taşıyan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde KuPS'u 4-2 mağlup ederek galibiyet serisini taçlandırdı.

Trabzonspor’da Thomas Reis geldi goller yağdı!

Toplamda 3 maçta 3 galibiyet alan, rakip fileleri 11 kez havalandırıp kalesinde sadece 2 gol gören Thomas Reis, hücum futbolu ve kusursuz başlangıcıyla büyük takdir topladı.

Trabzonspor’da Thomas Reis geldi goller yağdı!

53 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca kazandığı üç resmi maçın ikisini deplasmanda almayı başararak dış saha fobisine de son verdi.

Trabzonspor’da Thomas Reis geldi goller yağdı!

YENİ HEDEF KARTAL

Gözünü pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçına çeviren Thomas Reis, Trabzonspor tarihinde görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını da kazanan ilk yabancı teknik direktör olmak için sahaya çıkacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör