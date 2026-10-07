Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

Teknik direktör Thomas Reis ile transfer listesi üzerinde çalışan bordo-mavili yönetim, ilk hedef olarak Midtjylland'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing'i gözüne kestirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 07.10.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 06:56
Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

Devre arası için çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Thomas Reis ile bir araya gelerek yapılacak takviyeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

Önceliği orta sahaya veren bordo-mavililer, iki sezon önce de radarına giren Philip Billing'i bir kez daha masaya getirdi.

Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

Danimarkalı futbolcu için oyuncu izleme komitesinin verdiği raporları değerlendiren Alman çalıştırıcının, transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

Sezon başında Aral Şimşir ve Franculino Dju'yu transfer ettiği Midtjylland'da forma giyen 30 yaşındaki orta sahanın şartları için kulübüyle temasa geçilerek operasyonun başlatılacağı kaydedildi.

Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

4 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz yaz 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bournemouth'tan Midtjylland'a transfer olan 1.93 boyundaki Billing, güçlü fiziği ve tecrübesiyle ön plana çıkıyor.

Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

6-8 numara pozisyonlarında görev alan oyuncunun, Danimarka temsilcisiyle 2030'a kadar kontratı var.

Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

Scout ekibi, oyunu iki yönüyle de oynayabilmesiyle öne çıkan futbolcu için top kazanma, hava toplarında üstünlük kurma ve hücuma hızlı çıkışlarıyla takıma önemli katkı yapabileceği yönünde bilgi verdi.

Trabzonspor’da transfer toplantısı! Viking planı ortaya çıktı...

Öte yandan teknik ekibe Alman kaleci antrenörü Marco Knoop dahil edildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TRABZONSPOR #THOMAS REİS #MİDTJYLLAND #DANİMARKA