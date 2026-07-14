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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

Son dakika transfer haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın, Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bordo-mavililerin Nwaiwu için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 16:00
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

Yeni sezon öncesi yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

Transfere hızlı bir giriş yaparak birçok ismi renklerine bağlayan bordo-mavililer, savunma hattını güçlendirmek için Samsunspor forması giyen Rick Van Drongelen için görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

Drongelen için somut adımlar adan Fırtına'da takımda bulunan oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

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Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

Söz konusu futbolculardan biri olan Chibuike Nwaiwu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

FULHAM'DAN NWAIWU HAMLESİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Fulham, bir süredir gündeminde olduğu Nwaiwu ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

4 YILLIK ANLAŞMA

Haberde İngiliz temsilcisinin, Nijeryalı savunma oyuncusu ile 2030 yılına kadar söz kestiği de ifade edildi.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

30 MİLYON EURO TALEBİ

Ancak Fulham'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisi için 30 milyon Euro talep eden Trabzonspor'la da anlaşmaya varması gerektiği vurgulandı.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

OCAK AYINDA GELDİ

Chibuike Nwaiwu, geçtiğimiz ocak ayında Avusturya'nın Wolfsberger takımından Trabzonspor'da transfer oldu.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

5,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bordo-mavililer, Nijeryalı oyuncunun bonservisi için Avusturya ekibi Wolfsberger'e 5.5 milyon euro ödeme yapmıştı.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

21 MAÇTA OYNADI

Nwaiwu, bu zamana dek bordo-mavili forma altında tüm kulvarlarda toplamda 21 karşılaşmada görev aldı.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

PERFORMANSI

1,790 dakika süre alan genç oyuncu, rakip takım ağlarını 3 kez havalandırmayı başarırken, 1 de asist katkısı verdi.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

SÖZLEŞME DURUMU

1,93 boyundaki stoperin, Fırtına ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Chibuike Nwaiwu'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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