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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın rekoru kırılacak! Chibuike Nwaiwu için dev bonservis...
Son dakika transfer haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın, Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bordo-mavililerin Nwaiwu için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 16:00