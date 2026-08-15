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Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıktı. Bordo-mavililerde, yeni transferler gösterdikleri performansla hayran bıraktı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 15.08.2026 19:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 19:57
Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakaya Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah, yedek kulübesinde başladı.

Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, sahaya Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Paul Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

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Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

4 YENİ TRANSFER İLK 11'DE

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, yeni sezonun açılış maçında ilk 11'de 4 transfere şans tanıdı.

Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

Tekke, orta sahada Ruslan Malinovskyi'ye, hücum hattında ise Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir'e formayı verdi.

Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

SAVIOLO AĞLARI HAVALANDIRDI

Trabzonspor'da yeni transfer Noah Saviolo gol perdesini açan isim oldu.

Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

Bir diğer yeni transfer Metehan Mimaroğlu'nun asistinde Noah Saviolo, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.

Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

ERTUĞRUL DOĞAN YALNIZ BIRAKMADI

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

Karşılaşmadan kısa süre önce protokol tribününe oğlu Kuzey ile gelen başkan Ertuğrul Doğan, taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #KASIMPAŞA #SÜPER LİG #NOAH SAVİOLO #FATİH TEKKE