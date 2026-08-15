Trabzonspor’da yeni transferler sahnede! Bir ilk yaşandı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakaya Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah, yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, sahaya Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Paul Onuachu ilk 11'iyle çıktı. 4 YENİ TRANSFER İLK 11'DE Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, yeni sezonun açılış maçında ilk 11'de 4 transfere şans tanıdı. Tekke, orta sahada Ruslan Malinovskyi'ye, hücum hattında ise Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir'e formayı verdi. SAVIOLO AĞLARI HAVALANDIRDI Trabzonspor'da yeni transfer Noah Saviolo gol perdesini açan isim oldu. Bir diğer yeni transfer Metehan Mimaroğlu'nun asistinde Noah Saviolo, bordo-mavili formayla ilk golünü attı. ERTUĞRUL DOĞAN YALNIZ BIRAKMADI Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmadan kısa süre önce protokol tribününe oğlu Kuzey ile gelen başkan Ertuğrul Doğan, taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi.