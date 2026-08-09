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Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

Trabzonspor, Muhammed Salah transferi sonrası forvet operasyonuna başladı. Bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in transferinde gaza bastı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 08.08.2026 23:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 07:09
Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

Muhammed Salah transferiyle dünya futbolunda büyük ses getiren Trabzonspor, hücum hattına bir başka dünya yıldızını katmak için harekete geçti.

Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

Şampiyonluk için gözünü karartan bordo-mavili ekibin forvet hattında 1 numaralı hedefi, Darwin Nunez oldu.

Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

SUUDİ ARABİSTAN'A UÇUYOR

Dev transferde son aşamaya gelinirken daha önce Salah sürecinde Yunanistan temaslarını yürüten Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, bu kez Al Hilal forması giyen Nunez transferini noktalamak amacıyla Suudi Arabistan'a uçuyor.

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Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

Şahinkaya'nın, Al Hilal Başkanı ile bir araya gelerek son detayları masaya yatırması bekleniyor.

Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

MAAŞI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un, 27 yaşındaki Uruguaylı santrfora yıllık 8 milyon Euro maaş önerdiği öğrenilirken, Suudi Arabistan'da gerçekleşecek kritik zirvenin ardından pazarlıklarda nihai kararın verilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

1.85 boyundaki yıldızın yıllık 20 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazandığı ve bu nedenle Trabzonspor'un, bunun önemli bir bölümünün de Al-Hilal tarafından karşılanmasını istediği öğrenildi.

Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

Darwin Nunez, daha önce Liverpool'da Salah ile birlikte ter dökmüştü.

Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

53 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Al Hilal, Darwin Nunez transferi için Liverpool'a 53 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

Darwin Nunez'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’dan Darwin Nunez operasyonu! Suudi Arabistan’a gidiyor

Darwin Nunez'in Al Hilal olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH #DARWİN NUNEZ #SUUDİ ARABİSTAN #AL HİLAL #TRANSFER