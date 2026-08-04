Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor transfer çalışmalarında hareketliliğini sürdürüyor. Mohamed Salah'ı transfer etmek için çalışan Trabzonspor, diğer yandan yeni bir bomba daha patlatmak için düğmeye bastı. Felipe Augusto'yu 15+5 milyon Euro bedelle Zenit'e satan Trabzonspor, Dusan Vlahovic için devreye girdi. ÖN TEKLİF SUNULDU Beşiktaş'ın da uzun süredir listesinde olan Dusan Vlahovic'in menajeri ile iletişime geçilerek ön teklif sunulduğu aktarıldı. Bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki santrfora yıllık 6 milyon Euro + bonuslar önerildiği dile getirildi. PAZARLIK KARARI Trabzonspor ile Dusan Vlahovic cephesi arasında kurulan temasın oldukça sıcak olduğu ve tarafların şartlar üzerinde pazarlık yapma kararı aldığı kaydedildi. Dusan Vlahovic'in güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor. ÇILGIN BEDELLE İMZA ATTI Partizan'da yetişen Dusan Vlahovic daha sonra Fiorentina ve Juventus'ta oynadı. Juventus, 2021-2022 sezonu devre arasında Dusan Vlahovic için 85 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Bu arada Mohamed Salah ile ilgili sürecin devam ettiği ve anlaşma detaylarının görüşüldüğü öğrenildi.