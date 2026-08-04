Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Mohamed Salah'ı transfer etmek için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Dusan Vlahovic için de harekete geçti. Bordo-mavililer, Sırp yıldızın transferinde teklifini sundu.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 03.08.2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 07:09
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor transfer çalışmalarında hareketliliğini sürdürüyor.

Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Mohamed Salah'ı transfer etmek için çalışan Trabzonspor, diğer yandan yeni bir bomba daha patlatmak için düğmeye bastı.

Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Felipe Augusto'yu 15+5 milyon Euro bedelle Zenit'e satan Trabzonspor, Dusan Vlahovic için devreye girdi.

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Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

ÖN TEKLİF SUNULDU

Beşiktaş'ın da uzun süredir listesinde olan Dusan Vlahovic'in menajeri ile iletişime geçilerek ön teklif sunulduğu aktarıldı.

Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki santrfora yıllık 6 milyon Euro + bonuslar önerildiği dile getirildi.

Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

PAZARLIK KARARI

Trabzonspor ile Dusan Vlahovic cephesi arasında kurulan temasın oldukça sıcak olduğu ve tarafların şartlar üzerinde pazarlık yapma kararı aldığı kaydedildi.

Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Dusan Vlahovic'in güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

ÇILGIN BEDELLE İMZA ATTI

Partizan'da yetişen Dusan Vlahovic daha sonra Fiorentina ve Juventus'ta oynadı.

Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Juventus, 2021-2022 sezonu devre arasında Dusan Vlahovic için 85 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic’e teklif! İşte önerilen sözleşme

Bu arada Mohamed Salah ile ilgili sürecin devam ettiği ve anlaşma detaylarının görüşüldüğü öğrenildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #DUSAN VLAHOVİC #MOHAMED SALAH #TRANSFER