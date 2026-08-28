Trend
Galeri
Trend Spor
Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! 'Amedspor maçında takımın başında olacak'
Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! "Amedspor maçında takımın başında olacak"
Son dakika haberleri: Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Buna karşın bordo-mavili kulüpten gece yarısı istifanın kabul edilmediğine dair bir duyuru geldi. İşte yaşananlar...
Giriş Tarihi: 28.08.2026 06:08
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 07:06