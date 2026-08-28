Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! "Amedspor maçında takımın başında olacak"

"Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok."