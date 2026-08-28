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Trabzonspor'dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! "Amedspor maçında takımın başında olacak"

Son dakika haberleri: Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Buna karşın bordo-mavili kulüpten gece yarısı istifanın kabul edilmediğine dair bir duyuru geldi. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi: 28.08.2026 06:08 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 07:06
Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 kaybetti.

Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

İSTİFA AÇIKLAMASI

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

Fatih Tekke yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin."

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Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

"NASİPTEN ÖTESİNE YER YOK"

"Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok."

Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

"Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok."

Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

"Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki... Bir şeye karar vermek lazım. Camiamız bu tür şeyleri büyüterek gidiyor. Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, Avrupa'da da devam edecek. Bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun."

Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Deneyimli teknik adamın aldığı istifa kararı yönetim tarafından ise kabul edilmedi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir."

Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

"AMEDSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA"

"Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır."

Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

Mart 2025'ten bu yana Karadeniz devini çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, 61 karşılaşmada takımın başında yer aldı.

Trabzonspor’dan gece yarısı Fatih Tekke açıklaması! Amedspor maçında takımın başında olacak

Bu süre zarfında 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 12 yenilgi alan Trabzonspor, 1.95 puan ortalaması yakaladı ve 1 Ziraat Türkiye Kupası zaferi elde etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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