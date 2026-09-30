Trabzonspor’dan Onana için dev hamle! Pazarlıklar başlıyor...

Her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyleyen Andre Onana'nın kalma isteği ve gösterdiği performanstan memnun olan Trabzonspor yönetimi, Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlama kararı aldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo-mavililerin ilk hedefi, Kamerunlu kalecinin bonservisi için 10 milyon euro isteyen Premier Lig ekibini indirime ikna etmek. MAAŞTA FEDAKARLIK İSTENECEK Yönetim, ManU'yu indirime razı edebilirse 2 milyon euro'luk imza ücretiyle birlikte yıllık 5.5 milyon euro kazanan 1.90 boyundaki kaleciden de fedakârlık isteyecek. 5 YILLIK SÖZLEŞME Kamerunlu kalecinin problem çıkarmayacağı öngörülüyor. Beş yıllık sözleşme imzalanması planlanan Onana, uzun süre Trabzon'da kalmaya hazır. GİRİŞİMLER BAŞLIYOR Yönetimin 30 yaşındaki eldivenin menajeriyle de temasa geçerek en kısa sürede her iki tarafla da masaya oturması bekleniyor. SÖZLEŞME DURUMU Manchester United, Kamerunlu kaleciyi 2023 yılında Inter'den 50 milyon euro'ya almıştı. Onana'nın İngiliz ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. TRABZON'DA MUTLU Manchester United, 1.90 boyundaki kaleci için geçtiğimiz dönem 25 milyon euro isteyince yeniden kiralama seçeneği değiştirilmişti. Onana her fırsatta Trabzon'da mutlu olduğunu açıklıyor.