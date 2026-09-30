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Trabzonspor’dan Onana için dev hamle! Pazarlıklar başlıyor...

Trabzonspor, performansından ve takımda kalma isteğinden memnun olduğu Andre Onana için kararını verdi. Bordo-mavililer, Kamerunlu kaleci için hamlesini yapacak. İşte haberin detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 11:07
Trabzonspor’dan Onana için dev hamle! Pazarlıklar başlıyor...

Her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyleyen Andre Onana'nın kalma isteği ve gösterdiği performanstan memnun olan Trabzonspor yönetimi, Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlama kararı aldı.

Trabzonspor’dan Onana için dev hamle! Pazarlıklar başlıyor...

Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo-mavililerin ilk hedefi, Kamerunlu kalecinin bonservisi için 10 milyon euro isteyen Premier Lig ekibini indirime ikna etmek.

Trabzonspor’dan Onana için dev hamle! Pazarlıklar başlıyor...

MAAŞTA FEDAKARLIK İSTENECEK

Yönetim, ManU'yu indirime razı edebilirse 2 milyon euro'luk imza ücretiyle birlikte yıllık 5.5 milyon euro kazanan 1.90 boyundaki kaleciden de fedakârlık isteyecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Trabzonspor’dan Onana için dev hamle! Pazarlıklar başlıyor...

5 YILLIK SÖZLEŞME

Kamerunlu kalecinin problem çıkarmayacağı öngörülüyor. Beş yıllık sözleşme imzalanması planlanan Onana, uzun süre Trabzon'da kalmaya hazır.

Trabzonspor’dan Onana için dev hamle! Pazarlıklar başlıyor...

GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Yönetimin 30 yaşındaki eldivenin menajeriyle de temasa geçerek en kısa sürede her iki tarafla da masaya oturması bekleniyor.

Trabzonspor’dan Onana için dev hamle! Pazarlıklar başlıyor...

SÖZLEŞME DURUMU

Manchester United, Kamerunlu kaleciyi 2023 yılında Inter'den 50 milyon euro'ya almıştı. Onana'nın İngiliz ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor’dan Onana için dev hamle! Pazarlıklar başlıyor...

TRABZON'DA MUTLU

Manchester United, 1.90 boyundaki kaleci için geçtiğimiz dönem 25 milyon euro isteyince yeniden kiralama seçeneği değiştirilmişti. Onana her fırsatta Trabzon'da mutlu olduğunu açıklıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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