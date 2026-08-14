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Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Muhammed Salah transferiyle büyük ses getiren Trabzonspor, orta sahaya yerli bir takviye planlıyor. Fırtına, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte o isim...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:15
Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Trabzonspor'da defansif orta saha pozisyonunu için gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Atakan Karazor oldu.

Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Almanya'da Stuttgart forması giyen ve takımın kaptanlık pazubandını takan 29 yaşındaki tecrübeli ön libero, hem fiziksel üstünlüğü hem de saha içindeki liderlik vasfıyla Trabzonspor'un radarına girdi.

Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Atakan'ın yerli statüsünde oynaması, Trabzonspor için bu transferi son derece cazip bir hale getiriyor.

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Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Trabzonspor yönetimi, yabancı sınırını aşmadan orta saha rotasyonunu tecrübeli bir isimle takviye etmek adına Alman kulübü ve milli oyuncunun menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Milli oyuncunun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Atakan Karazor'un Almanya ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Stuttgart, 29 yaşındaki orta sahayı 2019 yılında Kiel'den 800 bin euroya kadrosuna katmıştı.

Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Alman ekibinin formasını 231 maçta giyen Atakan, 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Başarılı futbolcu, Kiel dışında Dortmund II ve Bochum U19 formaları da giydi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#MUHAMMED SALAH #FIRTINA #TRABZONSPOR