Trabzonspor’dan ortaya taze kan! Milli futbolcu için harekete geçildi...

Trabzonspor'da defansif orta saha pozisyonunu için gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Atakan Karazor oldu. Almanya'da Stuttgart forması giyen ve takımın kaptanlık pazubandını takan 29 yaşındaki tecrübeli ön libero, hem fiziksel üstünlüğü hem de saha içindeki liderlik vasfıyla Trabzonspor'un radarına girdi. Atakan'ın yerli statüsünde oynaması, Trabzonspor için bu transferi son derece cazip bir hale getiriyor. Trabzonspor yönetimi, yabancı sınırını aşmadan orta saha rotasyonunu tecrübeli bir isimle takviye etmek adına Alman kulübü ve milli oyuncunun menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncunun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Atakan Karazor'un Almanya ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Stuttgart, 29 yaşındaki orta sahayı 2019 yılında Kiel'den 800 bin euroya kadrosuna katmıştı. Alman ekibinin formasını 231 maçta giyen Atakan, 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcu, Kiel dışında Dortmund II ve Bochum U19 formaları da giydi.