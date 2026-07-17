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Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Oleksandr Zubkov'u AEK'ye yollayan Trabzonspor'da sağ kanat transferi için görüşmeler sürüyor. Bordo-mavili takım, genç futbolcu için rekor bir bonservis ödemeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.07.2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 08:46
Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Trabzonspor, sağ kanada düşünülen iki isim için eş zamanlı olarak girişimlerini sürdürüyor.

Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Adaylardan ilkinin Danimarka ekibi Midtjylland'ın formasını giyen Dario Osorio.

Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Trabzonspor, 22 yaşındaki genç yeteneği 14-15 milyon Euro seviyelerinde bonservisle kadrosuna katmak istiyor.

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Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Kulüp kurmayları, gerekirse bu rakamın da üzerine çıkmayı göze almış durumda.

Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Anlaşmanın bu seviyelerde tamamlanması halinde Osorio, Trabzonspor'un tarihi boyunca en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu olacak.

Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

İKİSİNDEN BİRİ BİTECEK

Benfica forması giyen Gianluca Prestianni için de görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Bordo-mavililerin hedefi bu iki isimden birisini transfer etmek.

Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

'OULAI İÇİN ANLAŞTIK TOP ARTIK KENDİSİNDE'

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, takımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Oulai'nin, İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer sürecinin bitme noktasına geldiğini belirten Kafkas, "Oulai'yi vereceğiz. Kulüple büyük ölçüde anlaştık. Oyuncunun anlaşmasını bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde Oulai'nin transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Paul Onuachu için de konuşan Kafkas, "Onuachu'ya Türkiye'den 2, S.Arabistan'dan 1 teklif var. Çok iyi bir teklif gelirse satabiliriz" dedi.

Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Görevinden istifa eden scout şefi Eren Mert ile ilgili ise şunları söyledi: "Maddi konular gündeme geldi. Çok ciddi talebi oldu. Trabzonspor ile birlikteliğini sürdürmek istemeyen, içerisinde en ufak şüphe olan herkesle biz hemen yolları ayırırız."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#OLEKSANDR ZUBKOV #AEK #TRABZONSPOR