Trabzonspor’dan tarihi transfer! Bonservis rekoru kırılacak...

Görevinden istifa eden scout şefi Eren Mert ile ilgili ise şunları söyledi: "Maddi konular gündeme geldi. Çok ciddi talebi oldu. Trabzonspor ile birlikteliğini sürdürmek istemeyen, içerisinde en ufak şüphe olan herkesle biz hemen yolları ayırırız."