Trabzonspor’dan Yarmolyuk operasyonu!

Trabzonspor, orta saha için 1 numaralı hedefini belirledi. İngiltere pazarına açılan bordo-mavili takım, Brentford'un 22 yaşındaki Ukraynalı oyuncusunun şartlarını araştırmak üzere bazı menajerleri resmi olarak yetkilendirdi.

Giriş Tarihi: 29.11.2026 11:42