Trabzonspor’dan yerli operasyonu!

Uzun maratonda kadro derinliğini hesaba katan Trabzonspor, daha önce de ilgilendiği Ali Habeşoğlu ve Mithat Pala için harekete geçti. Kulüp yetkililerinin, uzun süredir aşama kaydedilemeyen bu iki isim için yeniden devreye girdiği ve kulüpler düzeyinde temasları sürdürdüğü öğrenildi. Bodrum FK formasıyla sergilediği performans ve skorer kimliğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, hücum hattındaki potansiyeliyle bordo-mavili teknik heyetin beğenisini topluyor. Diğer yandan Çaykur Rizespor'da sağ ve sol bekin yanı sıra orta sahada da görev yapabilen 25 yaşındaki Mithat Pala ise joker özelliğiyle kadro kalitesini artırmak isteyen Trabzonspor'un radarında kalmaya devam ediyor. İki oyuncu için de şartları zorlayan yönetimin, bu transferleri kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.