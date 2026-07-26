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Trabzonspor’dan yerli operasyonu!

Rotasyonda Türk oyunculara önem veren Trabzonspor, Bodrum FK'nın genç santrforu Ali Habeşoğlu ve Çaykur Rizespor'un 3 farklı mevkide görev yapabilen tecrübeli ismi Mithat Pala için temaslarını yeniden hızlandırdı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:52
Trabzonspor’dan yerli operasyonu!

Uzun maratonda kadro derinliğini hesaba katan Trabzonspor, daha önce de ilgilendiği Ali Habeşoğlu ve Mithat Pala için harekete geçti.

Trabzonspor’dan yerli operasyonu!

Kulüp yetkililerinin, uzun süredir aşama kaydedilemeyen bu iki isim için yeniden devreye girdiği ve kulüpler düzeyinde temasları sürdürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor’dan yerli operasyonu!

Bodrum FK formasıyla sergilediği performans ve skorer kimliğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, hücum hattındaki potansiyeliyle bordo-mavili teknik heyetin beğenisini topluyor.

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Trabzonspor’dan yerli operasyonu!

Diğer yandan Çaykur Rizespor'da sağ ve sol bekin yanı sıra orta sahada da görev yapabilen 25 yaşındaki Mithat Pala ise joker özelliğiyle kadro kalitesini artırmak isteyen Trabzonspor'un radarında kalmaya devam ediyor.

Trabzonspor’dan yerli operasyonu!

İki oyuncu için de şartları zorlayan yönetimin, bu transferleri kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BODRUM FK #ÇAYKUR RİZESPOR #TRABZONSPOR