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Trabzonspor'un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! 'Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi'
Trabzonspor'un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! "Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi"
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve İskender Günen, bordo-mavililerin aldığı zafer için dikkat çeken yorumlarda bulundular.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:43
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 07:05