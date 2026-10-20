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Trabzonspor'un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! "Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve İskender Günen, bordo-mavililerin aldığı zafer için dikkat çeken yorumlarda bulundular.

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İSKENDER GÜNEN
Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 07:05
Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

Trendyol Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta, Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

Bordo-mavililer, Akyazı'da oynanan dev maçta siyah-beyazlıları, Ozan Tufan ve Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

SABAH Spor'un usta kalemlerinden Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve İskender Günen, Karadeniz devinin aldığı galibiyetin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

İSKENDER GÜNEN: "NEFES KESEN BİR 90 DAKİKA"

"Galatasaray maçından sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı da geçme başarısı gösterdi. Böylesi kritik mücadele kağıt üzerindeki taktiksel beklentileri doğrularken yüksek tempolu ve nefes kesen bir 90 dakikaya sahne oldu.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

Thomas Reis geldikten sonra Trabzonspor'un oyun kurgusunun değiştiğini gözlemledik.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

"İKİLİ OYUN TERCİHİ..."

Onuachu'nun yerine Franculino'ya şans verdikten sonra kenardan geliştirilen ataklarda orta yapmak yerine ikili oyunlar tercih edilerek pozisyonlar üretmeye çalışan bir Trabzonspor var.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde Beşiktaş topa daha fazla sahip oldu. Orta alanda üstünlüğü aldı.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

"EN BÜYÜK SİLAHI KARŞI ATAK BAŞARISI"

İki kenardan geliştirdiği ataklarda girdiği gol pozisyonlarında Onana öne çıkan isimdi. Trabzonspor'un böylesi maçlarda en büyük silahı, karşı atak başarısı...

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

Muçi ile gelişen atakta Ozan'la Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarıda her iki takımın da girdiği pozisyon var. Özellikle Franculino ikinci golü atabilse Trabzonspor soyunma odasına daha rahat gidebilirdi.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

"MAÇ DAHA ERKEN BİTEBİLİRDİ"

İkinci yarıda ise Beşiktaş bütün riskleri alınca arkada büyük boşluklar bıraktı. Eğer Trabzonspor final paslarını daha iyi değerlendirebilse maç daha erken bitebilirdi.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

Savunma Onana ile birlikte kusursuz bir performansa imza attı. Özellikle Nwaiwu savunmanın en iyisi olarak öne çıktı.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

"NE KADAR İDDİALI OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI"

Salah ile gelen ikinci gol ve büyük maçta alınan 3 puan Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu ortaya çıkardı.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

"SALAH TAM BİR FENOMEN"

Muhammed Salah her maçta kalitesini ortaya koyarak takıma büyük katkı yapan bir fenomen."

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

AHMET ÇAKAR: "SAHANIN EN İYİSİ CİHAN AYDIN"

"Dün gece özellikle ilk yarısı mükemmel bir maç izledik ve Trabzonspor, evinde Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da rahat yenmesini bildi. İkinci yarıya baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi. Oyuna Beşiktaş çok iyi başlasa da Trabzonspor, Beşiktaş defansının arkasında çok pozisyon buldu. Özellikle Aral ve Muçi ile iyi organize oldular. Salah, ilk yarıda belki gol pozisyonlarının içinde değil ama hazırlık anlamında tüm pozisyonların içinde. Derken Trabzonspor'un golü geldi. Ozan Tufan, Nübel'den dönen topu tamamladı ve Trabzonspor bu devreyi önde kapadı. Aslında bu devreyi Trabzonspor farklı da kazanabilirdi ama ilk yarının son dakikasında Murillo'nun vuruşu direk değil de gol olsa belki de berabere biterdi.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı. Vlahovic sahada yok. Trossard ve Cerny çok etkisizler. Bir de üstelik Beşiktaş defansı önde yakalandığında arkalarına atılan top ya gol oldu ya da büyük pozisyon oldu. Mesela Trabzonspor'un ikinci golüne bakalım. Dju, Salih'in arkasından gelip önüne geçti, Salah'ın önüne bıraktı, o da tamamladı. Beşiktaş için deplasman karnesi özellikle Süper Lig'de çok kötü ama maçın belki de en iyisi hakem Cihan Aydın'dı. Maç kolay, oyuncular iyi niyetli ama o da kusursuza yakın maç yönetti."

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

MUSTAFA ÇULCU: "TRABZONSPOR HAK ETTİ"

"Süper Lig'in en formda iki takımının maçında tam bir taktik savaşı, disiplinli oyun, korakor mücadele, karşılıklı pozisyonlar ve tempo vardı. Beşiktaş geriden pas oyunu ile ataklar geliştirdi. Cerny ile ilk dakikalarda etkili olunca Aral-Cabral iş birliği ile o bölgeyi çabuk kapattılar. Trabzonspor seyircisinin desteği ile daha coşkuluydu. Salah'ın liderliğinde ne yaptığını, ne istediğini, ne oynadığını bilen güçlü bir takım olarak her iki kanattan çok etkili oldu.

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

Nwaiwu, Vlahovic'i iyi kontrol etti. Onana çok iyi günündeydi. Orkun'un yokluğu çok fark ediliyor. Trabzonspor disiplinliydi ve hiç kopmadı. Hücumda biraz daha becerikli olsa skor farkı daha erken gelirdi. Savunmada kötü olan Beşiktaş dakikalar ilerledikçe doğaçlama oyuna döndü. Trabzonspor etkili ve keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti."

Trabzonspor’un Beşiktaş zaferi sonrası şampiyonluk vurgusu! Ne kadar iddialı olduğunu gösterdi

Cihan Aydın atletizmi yüksek bir hakem. 14'te Beşiktaş penaltı bekledi, top Nwaiwu'nun koluna gelse bile destek kol penaltı olmaz, devam kararı doğruydu. 31'de kornerden gelen top önde Savic'in kafasından sekerek arkada kısa mesafede bulunan Agbadou'nun yüz-alın bölgesinden, yani kafasından sağ koluna geliyor, penaltı yok devam kararı doğru. Miretti ve Fabinho'ya rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı çıkan sarılar doğru. 53'te çevre kontrolünü iyi yapmayınca Beşiktaş'ın avantajını kesti. Bu tür müsabakaları yönetmek zordur. Bu futbol ikliminde Cihan Aydın bu zorluğun altından başarıyla kalktı. Bravo…"

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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