Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Freiburg ile kozlarını paylaştı. Fırtına, Freiburg karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bordo-mavililerin, UEFA Konferans Ligi'nde kalan diğer maçlarını sizler için derledik. İşte Fırtına'nın Avrupa sahnesinde grup aşamasında kalan maçları... BULGARİSTAN DEPLASMANI Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak. 26 Kasım'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. İÇ SAHADA RAKİP JABLONEC Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Jablonec'i ağırlayacak. 10 Aralık'ta oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. SON MAÇ SIRBİSTAN'DA Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde son maçına 17 Aralık'ta Sırbistan'da çıkacak. Kızılyıldız – Trabzonspor müsabakası saat 23.00'te başlayacak.