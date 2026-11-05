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Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde mağlubiyet sonrası gözler, Konferans Ligi'nde kalan maçlara çevrildi.

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Giriş Tarihi: 05.11.2026 22:35
Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Freiburg ile kozlarını paylaştı.

Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

Fırtına, Freiburg karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

Bordo-mavililerin, UEFA Konferans Ligi'nde kalan diğer maçlarını sizler için derledik.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

İşte Fırtına'nın Avrupa sahnesinde grup aşamasında kalan maçları…

Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

BULGARİSTAN DEPLASMANI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak.

Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

26 Kasım'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

İÇ SAHADA RAKİP JABLONEC

Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Jablonec'i ağırlayacak.

Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

10 Aralık'ta oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

SON MAÇ SIRBİSTAN'DA

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde son maçına 17 Aralık'ta Sırbistan'da çıkacak.

Trabzonspor’un kalan maçları! İşte Konferans Ligi’ndeki 3 rakip

Kızılyıldız – Trabzonspor müsabakası saat 23.00'te başlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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