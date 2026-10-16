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Trabzonspor'a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında KuPS Kuopio'nu deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı. Avrupa'ya 3 puanla başlarken, SABAH Spor'un usta yazarlarından İskender Günen, bordo-mavililerin galibiyetine ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı.

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İSKENDER GÜNEN
Giriş Tarihi: 15.10.2026 23:23 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 06:50
Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu Onuachu, Salah ve Franculino'nun golleriyle 4-2 mağlup ederek, Avrupa macerasına 3 puanla başladı.

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

SABAH Spor'un usta kalemi İskender Günen, bordo-mavililerin farklı galibiyetini yorumladı.

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

"ROTASYONA RAĞMEN DAHA KALİTELİ TAKIM"

Trabzonspor rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Buna rağmen bordo-mavililer, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio takımından çok daha kaliteli bir takım.

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Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

Maçın başında Salah'ın asisti ve Onucahu ile gelen gol… Golden sonra iki ceza saha arasında sıkışan sert ve boğucu bir orta alan mücadelesi vardı.

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

Rakip takım duran top haricinde Trabzonspor savunmasına ilk yarıda 40. dakikaya kadar hiçbir tehlike yaratmadı. İlk yarını son dakikalarında yine sahneye Salah çıktı ve Trabzonspor'u soyunma odasına iki farklı skorla götürdü.

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

"3-0'DAN SONRA ÖZENSİZ TABLO VAR"

İkinci yarının başında Franculino ile gelen üçüncü gol… 3-0'dan sonra ise sahada sergilenen özensiz bir tablo var.

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

Böyle bir durumda rakip kim olursa olsun oyun disiplininden uzaklaştığınızda sorunlar başlıyor. Üstelik rakibin kadro kalitesi, fiziksel kapasitesi ve oyun ezberi son derece sınırlıyken…

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

"ONANA PENALTIYI KURTARMASA..."

Önce kaleci Onana'nın yaptığı kritik hata ve kornerden gelen gol... Akabinde ise penaltı pozisyonu… Onana kurtarmasa bir anda sorunlar öne çıkardı.

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

Kamerunlu kalecinin bu pozisyondan başka iki net gol pozisyonunu da önlediğini belirtelim. Yaşanan konsantrasyon düşüklüğü ve savunma zaafları göz ardı edilmemelidir.

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

Trabzonspor rotasyonlu bir kadroyla çıktı, Salah'ın bireysel performansı ile maçı koparmasını bildi. Gerekli 3 puanı aldı.

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

"BÜYÜK TAKIMLAR SADECE MAÇ KAZANMAZ..."

Ancak büyük takımlar sadece maç kazanmaz; skoru bulduğunda da oyunu ciddiyetle oynamaya devam eder…

Trabzonspor’a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! Daha fazla ciddiyet gerekiyor

Çünkü ilerleyen tur ve maçlarda çok daha sert rakiplerin karşısında sorunlar başınızı çok fazla ağrıtır.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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