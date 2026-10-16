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Trabzonspor'a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! 'Daha fazla ciddiyet gerekiyor'
Trabzonspor'a KuPS Kuopio galibiyeti sonrası uyarı! "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında KuPS Kuopio'nu deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı. Avrupa'ya 3 puanla başlarken, SABAH Spor'un usta yazarlarından İskender Günen, bordo-mavililerin galibiyetine ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 06:50