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Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Oulai, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Bordo-mavililerin, bu transferden kazanacağı rakam da belli oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 09:09