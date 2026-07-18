Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-mavili ekibin genç oyuncusu Oulai, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Bordo-mavililerin, bu transferden kazanacağı rakam da belli oldu. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 09:09
Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere giden Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor.

Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Bir yandan teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, diğer yandan oyuncu satışlarından önemli gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda genç futbolcu Oulai'nin yeni adresi İtalya oldu.

Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Oyuncu, özel bir uçak ile İstanbul'dan İtalya'ya hareket ederek gece saat 01:30 civarında Bologna Marconi Havalimanı'na indi.

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Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan oyuncu İtalya Kulübüne Tesisleri olan Viola Park geçti.

Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

DEĞERİNİ BİR SEZONDA 5,5 KAT ARTIRDI

Trabzonspor'un Fransa'nın Bastia Kulübü'nden 5,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oulai, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Fiorentina'ya 30 milyon Euro bedelle transfer olan genç oyuncu, bir sezon içerisinde bonservis değerini 24,5 milyon Euro artırarak yaklaşık 5,5 katına çıkardı.

Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Oulai, bu transferle Trabzonspor'un son yıllarda en fazla değer kazandırdığı oyuncular arasında yer aldı.

Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

20 yaşındaki orta saha, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıktı. Christ Ouai, Trabzonspor'da 31 maçta 2 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

Christ Oulai'nin güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’un Oulai’den kazanacağı bonservis belli oldu! Genç yıldız İtalya’ya gitti...

20 yaşındaki oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 13 kez şans buldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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