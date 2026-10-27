Trend
Galeri
Trend Spor
Trabzonspor'un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! 'İşte büyük takım refleksi'
Trabzonspor'un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! "İşte büyük takım refleksi"
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, nefes kesen maçta rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor'un usta yazarı İskender Günen, Trabzonspor'un muhteşem geri dönüşünü kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 00:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 07:05