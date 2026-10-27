Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor'un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! 'İşte büyük takım refleksi'

Trabzonspor'un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! "İşte büyük takım refleksi"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, nefes kesen maçta rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor'un usta yazarı İskender Günen, Trabzonspor'un muhteşem geri dönüşünü kaleme aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İSKENDER GÜNEN
Giriş Tarihi: 27.10.2026 00:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 07:05
Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, deplasmanda 2-0 geriden gelerek Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

SABAH Spor'un usta kalemi İskender Günen, bordo-mavililerin zaferi sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ..."

Bu maçın yorumuna Trabzonspor için gece ve gündüz mü desek ya da büyük takım refleksi mi desek? Büyük takım refleksi daha doğru başlık olur.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

İlk yarıda topa sahip olan ve iki kenardan da atak girişimleri yapan taraf Rizespor'du... Özellikle Mithat, Trabzonspor'un sol kenarını felç etti.

Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

Uzun zamandır Mustafa'yı bu kadar etkisiz görmedim. Orta alanda Fabinho ve Melih oyuna hiç giremedi ve orta saha Rizespor'un kontrolünde kaldı.

Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

"8 DAKİKALIK BİR BÖLÜM VAR Kİ..."

Bu yarıda istenilen hücum organizasyonları da yeterli düzeyde olmadığı için Rizespor ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Fabinho'nun yerine Folcarelli girdikten sonra 8 dakikalık bir bölüm var ki mükemmel görüntüler ortaya çıktı.

Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

Önce Salah-Muçi birlikteliğiyle Melih ağları gördü, ardından yine Muçi'nin getirdiği toplarda Aral ve Franculino ile de 3-2 öne geçen Trabzon oldu.

Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

İlk yarıya göre değişen şey Trabzonspor'un hücumda gerçek kimliğiyle yer almasıydı. Muçi ilk yarı sahada yoktu, ikinci devre ise atılan gollerin hepsinde büyük payı vardı.

Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

"FRANCULINO'YA İSE AYRI PARANTEZ AÇMAK GEREKİR"

Franculino'ya ise ayrı bir parantez açmak gerekir. Reis'in gelmesiyle 11'de yer buldu ve şu ana kadar Trabzon'un hücumunu şekillendiren oyuncu olarak öne çıktı.

Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

Rakip savunmanın arkasına yaptığı koşular, çabuk hızlanması ve yüksek teknik becerisi... Attığı dördüncü golde ise mükemmel bir vuruş özelliğinin de olduğunu gösterdi. Bugüne kadar yapılan maçlarda Trabzon ilk golü atan taraftı.

Trabzonspor’un Rizespor galibiyeti için övgü dolu sözler! İşte büyük takım refleksi

"YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞININ MESAJINI VERDİ"

Yenilen iki golden sonra bile oyunu ve mücadeleyi bırakmayıp büyük takım kimliğiyle sahada yer aldı. Muhteşem bir dönüşe imza atan Trabzonspor, şampiyonluk yarışının içinde olacağının mesajını verdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇAYKUR RİZESPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #İSKENDER GÜNEN #SABAH SPOR #TRABZONSPOR #RİZESPOR