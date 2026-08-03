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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Bordo-mavililerin, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün belli olacak. Peki kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.08.2026 01:27 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 01:30