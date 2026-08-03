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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Bordo-mavililerin, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün belli olacak. Peki kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2026 01:27 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 01:30
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bordo-mavili takımın, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri ortaya çıktı. İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri…

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica (Portekiz) – Hearts (İskoçya)

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Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rangers (İskoçya) – Jagiellonia (Polonya)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ferençvaroş (Macaristan) – Gornik Zabrze (Polonya)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anderlecht (Belçika) – PAOK (Yunanistan)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Salzburg (Avusturya) – Pafos (Güney Kıbrıs)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CSKA Sofia (Bulgaristan) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lech Poznan (Polonya) – Klaksvik (Faroe Adaları)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Omonia Nicosia (Güney Kıbrıs) – Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shamrock Rovers (İrlanda) – Egnatia (Arnavutluk)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KuPS Kuopio (Finlandiya) – Universitatea Craiova (Romanya)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen (Çekya)

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi bugün gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası netlik kazanacak.

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #UEFA AVRUPA LİGİ #TRABZONSPOR #KURA ÇEKİMİ