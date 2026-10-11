Trabzonspor’un yıldızı hayran bıraktı! ‘Genç yaşına rağmen…’

Ancak ilk yarının son dakikalarında yaşanan bir detay var ki Trabzonspor gibi hedefleri büyük bir takımın profesyonelliğiyle asla bağdaşmıyor. Skor 3-0, oyun tamamen kontrolün altında ve rakip çaresiz… Böyle bir durumda Melih'in gördüğü kırmızı kartın ne taktikle bir açıklaması olabilir ne de hırsla izah edilebilir.