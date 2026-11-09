Trabzonspor’un yıldızına dikkat çekti! “Gerçek bir lider!”

İSKENDER GÜNEN: "NWAİWU GERÇEK BİR LİDER!"

Hafta arası Konferans Ligi'nde Freiburg ile fiziksel anlamda büyük bir mücadele yapıldı ve 1-0'lık yenilgi çıktı. Süper Lig mücadelesinde rakip Alanyaspor… Son 3 lig maçında puan alamayan bir takım. Böyle bir ekibe karşı ilk 45 dakikada hem oyun hem de skor üstünlüğünü Trabzonspor tamamen ele geçirdi.