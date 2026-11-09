Trabzonspor’un yıldızına dikkat çekti! “Gerçek bir lider!”

SABAH Spor yazarlarından Mustafa Çulcu ve İskender Günen, Trabzonspor'un Alanyaspor galibiyetini yorumladı. İSKENDER GÜNEN: 'NWAİWU GERÇEK BİR LİDER!' Hafta arası Konferans Ligi'nde Freiburg ile fiziksel anlamda büyük bir mücadele yapıldı ve 1-0'lık yenilgi çıktı. Süper Lig mücadelesinde rakip Alanyaspor… Son 3 lig maçında puan alamayan bir takım. Böyle bir ekibe karşı ilk 45 dakikada hem oyun hem de skor üstünlüğünü Trabzonspor tamamen ele geçirdi. Trabzonspor, sahaya yansıttığı akılcı ve disiplinli oyunla iki takım arasındaki kalite farkını net bir şekilde gösterdi. Karşılaşmanın 17. dakikasında Trabzonspor savunmasında Nwaiwu'nun milimetrik uzun topu Pina'nın savunma arkasına sarkıp kusursuz zamanlama ve bitiricilik ile topu ağlara gönderdiği an… Erken gelen bu gol, Trabzon'un sahada daha rahat pas yapmasını ve tempoyu dilediği gibi dikte etmesini sağladı. Trabzonspor savunmasında Nwaiwu ve Pina'ya ayrı bir paragraf açmak gerek. Özellikle Nwaiwu savunmanın lideri olarak sergilediği performansla öne çıktı. Kusursuz çabukluğu, adam paylaşımında sezgisi ve kusursuz kademe anlayışı ile savunmada en güvenilir oyuncu. Orta alanda Muçi'nin hücumu yönlendiren akıl dolu öne çabuk kullandığı final pasları Trabzon'un kontrolü elinde tutmasında başrol oynadı. Alanya'nın sahasında direnç göstermek adına sağ kenardan Hadergjonaj ile bazı reaksiyon girişimlerinde bulunduğu ataklar sonuçsuz kaldı. Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli isim Salah'tı. Akıl dolu koşuları, rakip savunmaya yarattığı tehdit ve kalitesini konuşturduğu kusursuz bitiriciliği ile yine bu maçta da skoru tayin etti. Sonuç olarak Trabzonspor, 3 puan alma başarısı gösterdi ve Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşti. Şu an gelinen noktada şampiyonluk yarışında en önemli ve iddialı takımların başında olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemeli.' MUSTAFA ÇULCU: 'OĞUZHAN ÇAKIR GAYET İYİYDİ!' 'Trabzonspor için Alanya deplasmanları hep zor ve olaylı geçmiştir. Ama bu maç Trabzonspor'un ağır oyun üstünlüğü ile geçti. Düşünün Trabzonspor, İlk faulü 30. dakikada yaptı. Trabzonspor, oyunun kontrolünü elinde tutarak deplasmanda haklı bir galibiyet aldı. Oğuzhan Çakır, proje hakemi olarak öne çıkan gelişmekte olan genç bir isim. Ani dönüşlerde ve sprintlerde sıkıntı yaşıyor, sanırım bacağında bir problem var! İlk sarı kartın 82'de çıktığı maçta oyuncular çok centilmendi. Hakemin bazı faul ve kart yorumlarına baktığımızda gelişmeye ihtiyacı olduğunu söylemeliyiz. 87'de Salah-Maestro pozisyonunda Trabzonspor lehine hatalı penaltı kararı verdi. Pozisyon başlangıcı Onuachu ofsayt çıkınca VAR müdahalesi yemekten kurtuldu. Bunun dışında Oğuzhan Çakır iyiydi.