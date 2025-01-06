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TRANSFER: Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Messi'nin liginde buldu! Görüşmeler başladı...
TRANSFER: Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Messi'nin liginde buldu! Görüşmeler başladı...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 18.haftayı Hatayspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Alman basını, Lionel Messi'nin de forma giydiği MLS'te yer alan Philadelphia Union'da forma giyen ismi, Kanarya'ya yazdı. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 06.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:46