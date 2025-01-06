Trend Galeri Trend Spor TRANSFER: Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Messi'nin liginde buldu! Görüşmeler başladı...

TRANSFER: Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Messi'nin liginde buldu! Görüşmeler başladı...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 18.haftayı Hatayspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Alman basını, Lionel Messi'nin de forma giydiği MLS'te yer alan Philadelphia Union'da forma giyen ismi, Kanarya'ya yazdı. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 06.01.2025 18:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:46
TRANSFER: Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Messi’nin liginde buldu! Görüşmeler başladı...

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri de devam ediyor.

TRANSFER: Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Messi’nin liginde buldu! Görüşmeler başladı...

Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER: Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Messi’nin liginde buldu! Görüşmeler başladı...

Hafta bitmeden Anderson Talisca'yı İstanbul'a getirme için çaba sarf eden sarı-lacivertli yönetim, savunma hattına da takviye yapmak için hareke geçti.

TRANSFER: Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Messi’nin liginde buldu! Görüşmeler başladı...

Birçok ismin gündeme geldiği sol bek mevkisi için bu kez aday Lionel Messi'nin de oynadığı MLS'ten çıktı.

TRANSFER: Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Messi’nin liginde buldu! Görüşmeler başladı...

KAI WAGNER'E KANCA

Alman basınına göre Fenerbahçe, Amerika MLS ekiplerinden Philadelphia Union forması giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Kai Wagner ile ilgileniyor.

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