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Transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk'tan onay çıktı...
Transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk'tan onay çıktı...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gelecek sezon öncesinde transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Okan Buruk liderliğinde çalışmalarına başlayacak olan sarı-kırmızılılar orta saha takviyesi de yapacak. Bu doğrultuda Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:05
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 12:07