Trend Galeri Trend Spor Transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk'tan onay çıktı...

Transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk'tan onay çıktı...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gelecek sezon öncesinde transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Okan Buruk liderliğinde çalışmalarına başlayacak olan sarı-kırmızılılar orta saha takviyesi de yapacak. Bu doğrultuda Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 12:07
Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

Sarı-kırmızılılarda yönetim, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvamış durumda.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda ilerleyen yönetim, sezon öncesi transferde orta sahaya öncelik verilmiş durumda.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

Önemli takviyeler yaparak gücüne güç katmak isteyen sarı-kırmızılılar, eski yıldızı ile ilgilenmeye başladı.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

GEDSON FERNANDES SÜRPRİZİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray, 2021-22 sezonunda Benfica'dan kiralanan ve taraftarın sevgisini kazanan Gedson Fernandes ile ilgilenmeye başladı.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

AYRILMAK İSTİYOR

Geçen sezon Beşiktaş'tan ayrılarak 20 milyon Euro'ya Spartak Moskova'nın yolunu tutan Gedson, Rusya'da ayrılmak istiyor.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

MENAJERLER TEKLİF ETTİ

Başarılı orta saha oyuncusu, Galatasaray yönetimine teklif edilirken, menajerler aracılığıyla yapılan teklif değerlendirmeye alındı.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

OKAN BURUK ONAYLADI

Ayrıca sarı-kırmızılı yönetim, Gedson'un olası transferi için teknik direktör Okan Buruk'tan da olumlu yanıt aldı.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

İLK HEDEF DEĞİL

Öncelikli olarak daha büyük yıldızlar için şartlarını zorlayacak olan yönetim, sonuç alamazsa Gedson'a dönecek.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

25 MİLYON EURO TALEBİ

Portekizli oyuncu için kulübünün 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, diğer adaylara göre maliyetinin daha düşük olması da transferi güçlendiriyor.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

DÖNÜŞE YEŞİL IŞIK

Galatasaray'a dönmeye sıcak bakan Portekizli yıldız, senelik 5 milyon Euro talep ediyor. Yönetim de oyuncunun bu isteğine olumlu yaklaşıyor.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

PERFORMANSI

Bu sezon Spartak Moskova formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 36 maça çıkan Gedson, 6 gol – 3 asist katkısı üretti.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

SÖZLEŞME DURUMU

Yıldız orta saha oyuncusunun, Rus ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Transfer haberi: Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor! Okan Buruk’tan onay çıktı...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Gedson Fernandes'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #SÜPER LİG #BENFİCA #SPARTAK MOSKOVA #ŞAMPİYONLAR LİGİ #GEDSON FERNANDES