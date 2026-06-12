Trend
Galeri
Trend Spor
Transfer haberi: Galatasaray'ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...
Transfer haberi: Galatasaray'ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kiralık oyuncuların durumu da belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılıların Southampton'a kiraladığı Elias Jelert konusunda resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.06.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 20:26