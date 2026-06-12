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Transfer haberi: Galatasaray'ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kiralık oyuncuların durumu da belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılıların Southampton'a kiraladığı Elias Jelert konusunda resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2026 20:23 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 20:26
Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

Kadrosuna yeni yıldızlar katacak olan sarı-kırmızılılar, takımda bulunan bazı oyuncular ve kiralık gidenlerle yollarını ayırabilir.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket edecek yönetimde bu isimlerden biri de Elias Jelert.

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Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

GELECEĞİ BELLİ OLDU

Jelert'in kiralık olarak katıldığı Southampton, yeni sezon öncesinde kadro planlaması kapsamında veda edilen futbolcuları açıkladı.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Southampton'a kiralık transfer olan Jelert'in de geleceği belli oldu.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

AYRILIĞI RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kiralık sözleşmesi sona eren Elias Jelert'e ek olarak Oriol Romeu, Will Smallbone, Ross Stewart, Alex McCarthy, Joe Aribo, Jamie Jones, Charlie Taylor takımdan ayrıldı.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı sağ bekin de gelecek sezon takımda yer almayacağı belirtildi.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

SATIN ALMA OPSİYONU VARDI

Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Elias Jelert'in sözleşmesinde 8.5 milyon Euro'luk bir satın alma maddesi bulunuyordu.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

KOPENHAG'DAN GELDİ

Elias Jelert, 2024 senesinde Galatasaray'a Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'dan transfer olmuştu.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

11 MAÇTA OYNADI

Jelert, bu sezon Southampton forması altında tüm kulvarlarda toplamda 11 karşılaşmada görev aldı.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

PERFORMANSI

576 dakika süre bulabilen 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

SÖZLEŞME DURUMU

Danimarkalı oyuncunun Galatasaray ile olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Transfer haberi: Galatasaray’ın kiralık ismi takıma dönüyor! Resmi açıklama geldi...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Elias Jelert'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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