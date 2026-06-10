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Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...
Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından transferde de hareketlilik başladı. Siyah-beyazlıların orta saha takviyesinde rotasını Milan'ın İngiliz yıldızına çevirdiği iddia edildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 14:05