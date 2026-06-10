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Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından transferde de hareketlilik başladı. Siyah-beyazlıların orta saha takviyesinde rotasını Milan'ın İngiliz yıldızına çevirdiği iddia edildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 14:05
Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

Siyah-beyazlılarda yönetim, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyor.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

Süper Lig ve Avrupa'da iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen Kartal, pek çok bölgeye yeni takviye yapacak.

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Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takımda transfer yapılacak bölgelerin başında ise orta saha geliyor.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

LOFTUS-CHEEK HAMLESİ

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre Beşiktaş, Milan forması giyen İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek'i istiyor.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

ARAŞTIRMA YAPILDI

Haberin detayında, siyah-beyazlıların 30 yaşındaki merkez orta sahanın durumunu araştırdığı ifade edildi.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

KİRALAMA FORMÜLÜNE KAPALI

Beşiktaş'ın Loftus-Cheek'i kiralamak istediği ancak hem oyuncu tarafının hem de kulübünün kiralama önerisine sıcak bakmadığı belirtildi.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

ITALIANO'DAN ONAY

Öte yandan Kartal'ın yeni teknik patronu Vincenzo Italiano'nun da Serie A'dan çok iyi tanıdığı Ruben Loftus Cheek'i kadrosunda görmeyi istediği iddia edildi.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Beşiktaş'ın İtalya Serie A devi Milan ile transfer görüşmelerinin hızlıca devam edeceği de haberin detaylarında yer aldı.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Milan'la sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek İngiliz orta sahanın piyasa değeri 8.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

32 MAÇTA 3 GOL

Orta sahada 6 ile 8 numarada oynayan Loftus-Cheek, bu sezon Milan'da 32 resmi maça çıkarken 3 gol attı ve 1 asist yaptı

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

İSTİKRARLI GÖRÜNTÜ ÇİZDİ

Chelsea ve Milan'da orta sahada istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Ruben Loftus-Cheek, rakamlarıyla öne çıktı.

Transfer haberi: Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti! Sürpriz hamle ortaya çıktı...

Milan'da 3 sene de 100 maça ulaşan İngiliz yıldız, Chelsea'de de toplamda 155 resmi karşılaşmada forma giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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