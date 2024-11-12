TRANSFER HABERİ: Manchester City Türk yıldızı transfer etmek istiyor! Guardiola kancayı taktı...
TRANSFER HABERİ: İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Rodri'nin sakatlanması sonrası kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Manchester temsilcisi, performansıyla harikalar yaratan ve Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Türk yıldız için düğmeye bastı. Teknik direktör Pep Guardiola'nın da transferi istediği iddia edildi. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 12.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:21