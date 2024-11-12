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TRANSFER HABERİ: Manchester City Türk yıldızı transfer etmek istiyor! Guardiola kancayı taktı...

TRANSFER HABERİ: İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Rodri'nin sakatlanması sonrası kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Manchester temsilcisi, performansıyla harikalar yaratan ve Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Türk yıldız için düğmeye bastı. Teknik direktör Pep Guardiola'nın da transferi istediği iddia edildi. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 12.11.2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:21
TRANSFER HABERİ: Manchester City Türk yıldızı transfer etmek istiyor! Guardiola kancayı taktı...

Ballon d'Or'u kazanan Manchester City'nin yıldızı Rodri, 22 Eylül'de Arsenal ile oynanan maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Guardiola, sakatlık sonrası transfer talebinde bulundu. İşte haberin detayları...

TRANSFER HABERİ: Manchester City Türk yıldızı transfer etmek istiyor! Guardiola kancayı taktı...

İspanyol yıldız, diz çapraz bağlarından sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı.

TRANSFER HABERİ: Manchester City Türk yıldızı transfer etmek istiyor! Guardiola kancayı taktı...

Bu gelişme sonrası Premier Lig devi Manchester City, orta saha bölgesine Rodri'nin yerine transfer yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Manchester City Türk yıldızı transfer etmek istiyor! Guardiola kancayı taktı...

Kulüp, bu bölge için liste hazırlarken, ilk olarak Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için görüşmeler yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Manchester City Türk yıldızı transfer etmek istiyor! Guardiola kancayı taktı...

Ancak yapılan görüşmeler, Hollandalı oyuncunun performansındaki düşüşünden sonra askıya alındı.

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