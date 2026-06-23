Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

"TRANSFER EN İYİ SEÇENEK"

Alvarez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bunu saklayamam. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid ile görüştüm ve transferin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."