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Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

Atletico Madrid futbolcusu Julian Alvarez'in geleceği hakkında yaptığı açıklama ortalığı ayağa kaldırdı. İspanyol taraftarlar, Arjantinli yıldızın formasını yakmaya başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 12:13
Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında Avusturya ile karşılaşan Arjantin, rakibini 2-0 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Arjantinli futbolcu Julian Alvarez, maçın ardından transfer itirafında bulundu.

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

Real Madrid ve Barcelona'nın ilgilendiği oyuncu, yaptığı açıklama ile ortalığı ayağa kaldırdı.

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Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

Arjantinli yıldız, ESPN'e verdiği demeçte İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini duyurdu.

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

"TRANSFER EN İYİ SEÇENEK"

Alvarez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bunu saklayamam. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid ile görüştüm ve transferin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

BARCELONA VE REAL MADRID İSTİYOR

Real Madrid, daha önce yaptığı resmi açıklamada Arjantinli oyuncu için yaptıkları 150 milyon euroluk teklifin kabul edilmediğini duyurdu.

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

İspanyol basınına göre Barcelona'nın ise 100 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazır olduğu vurgulanmıştı.

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

FORMASINI YAKTILAR

Julian Alvarez'in karşılaşma sonrası yaptığı bu açıklama İspanyol taraftarlarını kızdırdı.

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

Atletico Madrid taraftarları, Alvarez'in bu açıklamalarının ardından Arjantinli oyuncunun formasını yakmaya başladı.

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

Sosyal medyadan da yıldız isim için birçok tepki geldi. İşte başarılı futbolcunun formasının yakıldığı anlar...

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

Atletico formasını geçen sezon 49 maçta giyen Alvarez, 20 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

26 yaşındaki yıldız kariyerinde daha önce Manchester City, River Plate ve CA Atalaya formaları da giymişti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ATLETİCO MADRİD #JULİAN ALVAREZ #İSPANYOL