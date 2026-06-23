Transfer itirafı ortalığı karıştırdı! Formasını yakmaya başladılar...

Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında Avusturya ile karşılaşan Arjantin, rakibini 2-0 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Arjantinli futbolcu Julian Alvarez, maçın ardından transfer itirafında bulundu. Real Madrid ve Barcelona'nın ilgilendiği oyuncu, yaptığı açıklama ile ortalığı ayağa kaldırdı. Arjantinli yıldız, ESPN'e verdiği demeçte İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini duyurdu. 'TRANSFER EN İYİ SEÇENEK' Alvarez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bunu saklayamam. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid ile görüştüm ve transferin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum.' BARCELONA VE REAL MADRID İSTİYOR Real Madrid, daha önce yaptığı resmi açıklamada Arjantinli oyuncu için yaptıkları 150 milyon euroluk teklifin kabul edilmediğini duyurdu. İspanyol basınına göre Barcelona'nın ise 100 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazır olduğu vurgulanmıştı. FORMASINI YAKTILAR Julian Alvarez'in karşılaşma sonrası yaptığı bu açıklama İspanyol taraftarlarını kızdırdı. Atletico Madrid taraftarları, Alvarez'in bu açıklamalarının ardından Arjantinli oyuncunun formasını yakmaya başladı. Sosyal medyadan da yıldız isim için birçok tepki geldi. İşte başarılı futbolcunun formasının yakıldığı anlar... Atletico formasını geçen sezon 49 maçta giyen Alvarez, 20 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki yıldız kariyerinde daha önce Manchester City, River Plate ve CA Atalaya formaları da giymişti.