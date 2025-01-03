Trend Galeri Trend Spor Transferde yeni model Gabriel Sara: Cimbom, genç yıldızla görüşmelere başladı! Milan van Ewijk...

Transferde yeni model Gabriel Sara: Cimbom, genç yıldızla görüşmelere başladı! Milan van Ewijk...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Özellikle Elias Jelert'ten istenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, sağ beke takviye yapmayı hedefliyor. Genç ve potansiyel oyunculara yatırım yapmaya devam edecek Cimbom'da yeni bir isim gündeme geldi. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:44
Transferde yeni model Gabriel Sara: Cimbom, genç yıldızla görüşmelere başladı! Milan van Ewijk...

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandırıldı.

Transferde yeni model Gabriel Sara: Cimbom, genç yıldızla görüşmelere başladı! Milan van Ewijk...

Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara transferinde olduğu gibi, genç isimlere yatırım yapma kararı aldı.

Transferde yeni model Gabriel Sara: Cimbom, genç yıldızla görüşmelere başladı! Milan van Ewijk...

TRANSFERDE YENİ MODEL: SARA

Aslan, gelecek vadeden oyunculara yönelecek ve ödenecek bonservis bedelleri için kesenin ağzını açacak.

Transferde yeni model Gabriel Sara: Cimbom, genç yıldızla görüşmelere başladı! Milan van Ewijk...

Bu doğrultuda Cimbom'da sağ bek bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi.

Transferde yeni model Gabriel Sara: Cimbom, genç yıldızla görüşmelere başladı! Milan van Ewijk...

VAN EWIJK HAREKATI

Savunmayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Coventry City forması giyen Milan van Ewijk için harekete geçtiği belirtildi.

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