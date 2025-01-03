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Transferde yeni model Gabriel Sara: Cimbom, genç yıldızla görüşmelere başladı! Milan van Ewijk...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Özellikle Elias Jelert'ten istenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, sağ beke takviye yapmayı hedefliyor. Genç ve potansiyel oyunculara yatırım yapmaya devam edecek Cimbom'da yeni bir isim gündeme geldi. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:44