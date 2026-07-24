Trend Galeri Trend Spor Trendyol 1. Lig'de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler (2026-2027)

Trendyol 1. Lig'de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler (2026-2027)

1. Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala kulüpler transferde gaza bastı. Süper Lig'e yükselmek için verilecek yarış öncesi gerçekleşen transferleri sizler için derledik. İşte 2026-2027 sezonu öncesi 1. Lig'de yapılan tüm transfer hamleleri...

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Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 17:54
Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

2026-2027 sezonu öncesi 1. Lig'de takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Trendyol 1. Lig'de yer alan kulüplerin yeni sezon öncesi transferlerini sizler için derledik. İşte 2026-2027 sezonunda 1. Lig ekiplerinin yaptıkları transferler…

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Pape Habib Gueye | Kasımpaşa ➜ Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Alex Blanco | NK Olimpija ➜ Ümraniyespor

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Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Mamady Diarra | Hapoel Petah Tikva ➜ Muğlaspor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Felix Afena Gyan | Cremonese ➜ Iğdır FK

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Kelechi Iheanacho | Celtic ➜ Bursaspor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Melih Bostan | Konyaspor ➜ Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Yusuf Erdoğan | Çorum FK ➜ Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Cenk Tosun | Kasımpaşa ➜ Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Ibrahim Sehic | Çorum FK ➜ Sarıyer

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Lincoln Henrique | Alverca ➜ Bursaspor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Benny | Ümraniyespor ➜ Batman Petrolspor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Joseph Attamah | Çorum FK ➜ Sarıyer

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Emre Akbaba | Eyüpspor ➜ Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Jakub Szumski | Sakaryaspor ➜ Iğdır FK

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Salem Bouajila | Göztepe ➜ Muğlaspor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Batuhan Şen | Galatasaray ➜ Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Santeri Hostikka | Vanspor FK ➜ Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Aleksandar Pesic | Ferençvaroş ➜ Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Braian Samudio | Çorum FK ➜ Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Robin Yalçın | Iğdır FK ➜ Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Barış Alıcı | Boluspor ➜ Sarıyer

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Marco Silvestri | Cremonese ➜ Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Onuralp Çakıroğlu | Trabzonspor ➜ Pendikspor

Trendyol 1. Lig’de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler 2026-2027

Pedrinho | Konyaspor ➜ Batman Petrolspor