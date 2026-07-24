Trend Galeri Trend Spor Trendyol 1. Lig'de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler (2026-2027)

Trendyol 1. Lig'de transfer çılgınlığı! İşte resmen açıklanan tüm isimler (2026-2027)

1. Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala kulüpler transferde gaza bastı. Süper Lig'e yükselmek için verilecek yarış öncesi gerçekleşen transferleri sizler için derledik. İşte 2026-2027 sezonu öncesi 1. Lig'de yapılan tüm transfer hamleleri...

Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:49 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 17:54