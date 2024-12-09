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Turgut Doman'ın ilk savunması ortaya çıktı! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ne konuşuldu?
Trendyol Süper Lig'de dün lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise maçın hakemi Turgut Doman oldu. Rey Manaj'ın pozisyonunu VAR'da izleyen ancak kart kararını değiştirmeye Doman'a büyük tepkiler yağdı. Olay sonrası MHK Başkanı ile telefonda görüşen Turgut Doman'ın ilk savunması flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Doman'ın o sözleri...
Giriş Tarihi: 09.12.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:39