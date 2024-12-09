Trend Galeri Trend Spor Turgut Doman'ın ilk savunması ortaya çıktı! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ne konuşuldu?

Turgut Doman'ın ilk savunması ortaya çıktı! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ne konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'de dün lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise maçın hakemi Turgut Doman oldu. Rey Manaj'ın pozisyonunu VAR'da izleyen ancak kart kararını değiştirmeye Doman'a büyük tepkiler yağdı. Olay sonrası MHK Başkanı ile telefonda görüşen Turgut Doman'ın ilk savunması flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Doman'ın o sözleri...

Giriş Tarihi: 09.12.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:39
Turgut Doman’ın ilk savunması ortaya çıktı! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ne konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sarı-lacivertlilerle puan farkını da 6'ya çıkardı.

Turgut Doman’ın ilk savunması ortaya çıktı! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ne konuşuldu?

Maça damga vuran pozisyon ise Rey Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faul oldu. Maçın hakemi Turgut Doman'ın kararı da büyük tepkilere neden oldu.

Turgut Doman’ın ilk savunması ortaya çıktı! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ne konuşuldu?

REY MANAJ ÖZÜR DİLEDİ

Net Global Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray iye oynadıkları maçta sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olduğu için özür diledi.

Turgut Doman’ın ilk savunması ortaya çıktı! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ne konuşuldu?

Arnavut oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçında profesyonel futbol hayatında yaşamak istemediği bir durumla karşı karşıya kaldığı için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Turgut Doman’ın ilk savunması ortaya çıktı! Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ne konuşuldu?

TFF'DEN KONUYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz."

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