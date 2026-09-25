Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı konuk etti. Heyecan dolu müthiş karşılaşmaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yaptı. ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanan maçta tribünlerdeki görsel şölen dikkat çekti. KAPALI GİŞE OYNANDI Kocaeli'ndeki taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçına büyük ilgi gösterdi. Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Dev karşılaşma öncesi Türk bayrakları ile tribündeki taraftarların yaptıkları şovlar dikkat çekti. İşte o anlar...