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Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Fransa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli'nde oynanan maçta tribünlerdeki renkli görüntüler ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi: 25.09.2026 21:11 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 21:40
Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı konuk etti.

Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen

Heyecan dolu müthiş karşılaşmaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yaptı.

Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen

ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanan maçta tribünlerdeki görsel şölen dikkat çekti.

Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen

KAPALI GİŞE OYNANDI

Kocaeli'ndeki taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçına büyük ilgi gösterdi.

Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen

Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen

Dev karşılaşma öncesi Türk bayrakları ile tribündeki taraftarların yaptıkları şovlar dikkat çekti.

Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen

İşte o anlar...

Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen
Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen
Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen
Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen
Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen
Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen
Türkiye – Fransa maçında büyük coşku! Tribünlerde görsel şölen
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #FRANSA #UEFA ULUSLAR LİGİ #KOCAELİ