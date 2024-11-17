TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: Galler maçı sonrası Montella için flaş sözler: Takım ezberinde diretti yine...
TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: A Milli Takım, Uluslar Ligi B Grubu'nda Kayseri'de Galler'i ağırladı. Müsabakada gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Milli Takımımızda Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Sabah Spor'un usta kalemleri Murat Özbostan, Mustafa Çulcu, Fatih Doğan, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Gürcan Bilgiç, Montella'nın tercihleri için flaş sözler söyledi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 17.11.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 07:19