TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: Galler maçı sonrası Montella için flaş sözler: Takım ezberinde diretti yine...

Bu bölümde Galler topa daha çok sahip oldu, ceza sahamıza sık sık girdi. Allah'tan onlar da son vuruşlarda bizim kadar başarısızdı. Bir gerçek var ki Barış'ın forvet gibi oynaması takımın düzenini etkiliyor. Cezalı Kenan Yıldız'ı aradık. Çünkü Kenan bir forvet. Milli Takım'ın kim ne derse desin organik bir forvete ihtiyacı var. Dışardan yaptığımız vuruşlar karavanaydı. Ceza sahasında rakibi zorladık ama final yoktu. Kale önüne kadar gelip, bitirici vuruşu yapabilecek bir ismi aradık. Barış'ın yerine giren ve en son 22 Mart'ta milli formayı giyen Enes de derdimize derman olmadı. Fakat son anlarda penaltıyı bulduk.