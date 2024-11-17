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TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: Galler maçı sonrası Montella için flaş sözler: Takım ezberinde diretti yine...

TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: A Milli Takım, Uluslar Ligi B Grubu'nda Kayseri'de Galler'i ağırladı. Müsabakada gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Milli Takımımızda Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Sabah Spor'un usta kalemleri Murat Özbostan, Mustafa Çulcu, Fatih Doğan, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Gürcan Bilgiç, Montella'nın tercihleri için flaş sözler söyledi. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 17.11.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 07:19
TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: Galler maçı sonrası Montella için flaş sözler: Takım ezberinde diretti yine...

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi B Grubu'nda Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 bitti. 89.dakikada Kerem Aktürkoğlu penaltı atışından yararlanamadı.

TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: Galler maçı sonrası Montella için flaş sözler: Takım ezberinde diretti yine...

Sabah Spor'un usta yazarları Murat Özbostan, Mustafa Çulcu, Fatih Doğan, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen karşılaşmayı yorumladı. İşte yazarların değerlendirmeleri…

TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: Galler maçı sonrası Montella için flaş sözler: Takım ezberinde diretti yine...

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İKİNCİ YARI OYNAMAMASI DÜZENİ BOZDU"

MURAT ÖZBOSTAN: HAKAN ÇIKMASAYDI BÖYLE OLMAZDI!

Kayseri, 11 yıl sonra milli takımına kavuştu. Tribünler harikaydı. Kayseri'nin havası bile bu mevsim için maç oynamaya son derece elverişliydi. İlk 10 dakika büyük baskı yedik. Galler'e nefes aldırmadı. Sonrasında aynı baskıyı biz uyguladık, rakibi kendi yarı sahasına hapsettik. Çok da fırsat yakaladık. Kaleye çok şut çektik ama sonuç noktasında hedefi tutturamadık. İkinci yarıda daha baskın olacağımızı düşünmüştüm. Fakat tam iyileşmeden maça çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıya çıkamaması oyun düzenini de bozdu.

TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: Galler maçı sonrası Montella için flaş sözler: Takım ezberinde diretti yine...

Bu bölümde Galler topa daha çok sahip oldu, ceza sahamıza sık sık girdi. Allah'tan onlar da son vuruşlarda bizim kadar başarısızdı. Bir gerçek var ki Barış'ın forvet gibi oynaması takımın düzenini etkiliyor. Cezalı Kenan Yıldız'ı aradık. Çünkü Kenan bir forvet. Milli Takım'ın kim ne derse desin organik bir forvete ihtiyacı var. Dışardan yaptığımız vuruşlar karavanaydı. Ceza sahasında rakibi zorladık ama final yoktu. Kale önüne kadar gelip, bitirici vuruşu yapabilecek bir ismi aradık. Barış'ın yerine giren ve en son 22 Mart'ta milli formayı giyen Enes de derdimize derman olmadı. Fakat son anlarda penaltıyı bulduk.

TÜRKİYE GALLER YAZAR YORUMLARI: Galler maçı sonrası Montella için flaş sözler: Takım ezberinde diretti yine...

Hem de 89. dakikada. Biz son dakikaları çok severiz ama Kerem o kadar kötü bir penaltı attı ki, galibiyet avuçlarımızdan gitti. Oysa Kerem kariyerinin en parlak günlerini yaşıyordu. Kerem'in yerine daha iyi penaltı atacak isim Orkun'du. Çünkü Orkun'un duran toptaki başarı yüzdesi oldukça fazlaydı.. Hakan ikinci 45 dakikada olsaydı penaltıyı atardı hem de daha verimli olurduk. İsmail çok top kaybetti. Özetle bir şey kaybetmedik. Son maçı alır yine gruptan lider çıkarız. Umudumuz büyük.

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