Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! "Mancini, Montella'ya üstünlük kurdu"

"GELİŞMESİ GEREKEN BİR TAKIM İÇİN..."

Grup aşamasında , kalitesi belli olan ancak hem savunmada hem de oyun yönetiminde (ikinci yarıda birkaç kez tehlike atlattık ve maçı savunarak bitirdik) kesinlikle gelişmesi gereken bir takım için ilk üç puan. Bir sonraki maç bize kesinlikle daha fazlasını gösterecek: 2 Ekim Cuma günü , saat 20:45'te, Stade de France'da Zidane'ın Fransa'sına karşı oynanacak .