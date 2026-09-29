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Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! "Mancini, Montella'ya üstünlük kurdu"

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İtalya'ya 4-1 kaybetti. Söz konusu müsabaka İtalya'da büyük ses getirdi ve manşetlere taşındı. İşte müsabaka için atılan başlıklar...

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:25
Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavına Bursa'da İtalya'ya karşı çıktı. Söz konusu müsabaka, ATV ekranlarından şifresiz yayınlandı.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Ay-yıldızlar, Fransa'nın ardından İtalya'ya da mağlup olarak grupta henüz puanla tanışamadı. Karşılaşma İtalyan basınında da geniş yankı bulurken, dikkat çeken ifadelere yer verildi.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

"KURTULUŞU SİMGELEYEN BİR ZAFER"

Eurosport Italia: Kurtuluşu simgeleyen bir zafer. Roberto Mancini'nin milli takımı , birkaç gün önce Roma'daki Stadio Olimpico'da Belçika'ya yenilerek aşağılandıktan sonra , mütevazı Bursa stadyumunda Vincenzo Montella'nın Türkiye'sini adeta yerle bir etti ve Kevin De Bruyne ve arkadaşlarından aldıkları hezimeti hemen unuttu.

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Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Azzurri için deplasmanda gerçekten ikna edici bir 4-1'lik galibiyet oldu ve bu galibiyet büyük ölçüde ilk 45 dakikadaki gösteriye dayanıyordu: Bastoni, Frattesi ve Kayode (ilk maçında) gol attılar. Yılmaz ikinci yarının başlarında oyuna geri dönmeye çalıştı, ancak Pio Esposito 180 saniye sonra ona engel oldu.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

"GELİŞMESİ GEREKEN BİR TAKIM İÇİN..."

Grup aşamasında , kalitesi belli olan ancak hem savunmada hem de oyun yönetiminde (ikinci yarıda birkaç kez tehlike atlattık ve maçı savunarak bitirdik) kesinlikle gelişmesi gereken bir takım için ilk üç puan. Bir sonraki maç bize kesinlikle daha fazlasını gösterecek: 2 Ekim Cuma günü , saat 20:45'te, Stade de France'da Zidane'ın Fransa'sına karşı oynanacak .

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

"TOPARLANMAYA BAŞLADI"

Bursa'da bambaşka bir İtalya vardı; Azzurri, ilk yarıda tanınmaz halde olan ve ancak ikinci yarının ilk dakikalarında tepki verebilen Türkiye'yi ezici bir şekilde mağlup etti. Milli takım, Türk oyuncularının yoğunluğu arasında üç yeni transferle ( Ruggeri, Sebastiano Esposito, Kayode ) sahaya çıktı ve ev sahibini 4-1 yenerek Milletler Ligi'ndeki felaket bir başlangıcın ardından toparlanmaya başladı.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Azzurri, maçın başından itibaren oyuna hakim oldu; Bayındır kendi kalesine gelen ilk topu kurtardıktan sonra, dokuzuncu dakikada Bastoni'nin harika bir vuruşuyla köşe vuruşundan gelen topa voleyle 1-0'lık skoru yakaladı.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

"TEPKİ VEREMEDİ"

Türkiye tepki veremedi ve Azzurri, kanatlardan sürekli ataklar geliştirdi; kenar oyuncuları, sağ kanatta çok aktif olan FrattesKi ve Kayode için alan açtı.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Brentford'ın defans oyuncusunun denemesi Frattesi'nin golüyle (22') farkı ikiye çıkardı ve hemen ardından üçüncü gol geldi: aynı pozisyon tekrarlandı, bu kez Pio Esposito, Kayode'nin üçüncü golünü hazırladı.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Spormediaset: Esposito kardeşler ve Raspadori, ikinci yarıda tedbir amaçlı oyundan çıktılar, İtalya'nın domine ettiği maçta dördüncü golü atmaya çok yaklaştılar.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Türkiye, taraftarların yuhalamaları eşliğinde sahadan ayrıldı ve Montella, taraftarların kırmızı kart tezahüratları arasında, takımını canlandırmak için hemen üç oyuncu değişikliği yaptı.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Bu hamle etkili oldu, çünkü ev sahibi ekip 46. dakikada farkı kapattı: Barış Yılmaz savunmayı geçerek farkı kapattı, Ruggeri ve Madonnaro ise gol atamadı. Türkiye, aynı Yılmaz'ın bir golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından 50. dakikada mağlubiyete boyun eğdi: Tonali'nin direğe vurduğu pozisyonda Pio Esposito'nun kafa vuruşuyla dördüncü golü attı.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

İtalya, bu nedenle, Mancini'nin Doumbia ve Romano'ya alan açmasıyla gücünü kontrol etmeyi başardı; her ikisi de ilk maçlarındaki hatalarından sonra kendilerini kanıtlamak istiyordu. İtalya oyunu kontrol etti ve Cambiaghi ve Kayode ile neredeyse gol attı, ardından Aktürkoğlu Türkler için bir gol fırsatını kaçırdı. Scamacca da son dakikalarda oyuna girdi ve ikinci yarının ilk dakikalarında geri dönüşe aday görünen Vergara'nın ilk maçı boşa gitti.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

"MUHTEŞEM BİR ARDA GÜLER..."

Mancini, Di Lorenzo ile savunmayı kapattı ve Kayode'yi ileriye itti. Muhteşem bir Arda Güler, Türkiye'yi önde tuttu, ancak her şey bitmişti: İtalya 4-1 kazandı ve gruptaki konumunu yeniden yükselterek üç puana ulaştı. Cuma günü, 1. Grubu kazanmanın favorisi olan Fransa ile karşılaşacaklar.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Corriere Adriatico: İtalya, Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçında Türkiye'yi 4-1 yendi . Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçta, Bastoni 9. dakikada, Frattesi 22. dakikada ve Kayode beş dakika sonra skoru 4-1'e getirdi. Bu, Mancini'nin İtalya teknik direktörü olarak ikinci dönemindeki ilk galibiyetiydi. Yılmaz 47. dakikada gol atarken , Pio Esposito 51. dakikada karşılık verdi .

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Sky Italia: İkna edici bir yanıt gerekiyordu ve Mancini'nin milli takımı Bursa'daki deplasman maçında bunu sağladı. İtalya, Türkiye'yi 4-1'lik net bir galibiyetle yendi; Azzurri, ilk yarıda Bastoni, Frattesi ve Kayode'nin golleriyle oyuna hakim oldu. Türkiye, ikinci yarının başında Yılmaz'ın golüyle kısa süreliğine karşılık verdi, ancak Pio kontrolü yeniden ele geçirdi ve İtalya oyunu kontrol altına alarak açık ara kazandı.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

"MONTELLA'NIN TÜRKİYE'SİNİ YENEREK ATLATTI"

Corriere Dello Sport: İtalya, Cumartesi günü Belçika'ya karşı aldığı yenilgiyi ve Milletler Ligi'nden düşme tehlikesini, Vincenzo Montella'nın Türkiye'sini yenerek atlattı . Azzurri'nin Bursa'daki "timsah" Timşa Arena'ya yaptığı deplasman, Bastoni, Frattesi, Kayode ve Pio Esposito'nun golleriyle 4-1 sona erdi.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Ev sahibi ekip adına Yılmaz tek golü kaydetti. Maçı baştan sona domine eden İtalya, böylece A1 Grubu'nda üç değerli puan kazandı. Fransa'nın altı puan gerisinde kalan İtalya, Belçika ile üç puan eşit durumda. Türkiye ise sıfır puanla grubun sonuncusu olarak kaldı. 2021 Avrupa şampiyonu teknik direktör için bu, İtalya teknik direktörü olarak ikinci döneminin ilk zaferi oldu.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Tuttosport: Muhteşem bir İtalya takımı, Belçika'ya karşı Olimpico'da aldığı yenilgiden sonra Türkiye deplasmanında 4-1'lik galibiyetle kendini affettirdi. Azzurri, Bastoni, Frattesi ve Kayode'nin golleriyle harika bir ilk yarı geçirerek galibiyeti garantiledi.

Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! Mancini, Montella’ya üstünlük kurdu

Yılmaz ikinci yarıda oyunu yeniden açtı, ancak Pio Esposito golünü atarak maçı hızlıca bitirdi. Bu galibiyetle Mancini'nin milli takımı grupta üç puana yükseldi ve evinde Fransa'ya 1-0 yenilen Belçika'ya katıldı. İtalya'nın bir sonraki rakibi 2 Ekim Cuma günü Paris'te Fransa olacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE #MONTELLA #İTALYA