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Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! 'Mancini, Montella'ya üstünlük kurdu'
Türkiye-İtalya maçı dış basında yankı buldu! "Mancini, Montella'ya üstünlük kurdu"
Turkuvaz Medya'nın yayınladığı UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İtalya'ya 4-1 kaybetti. Söz konusu müsabaka İtalya'da büyük ses getirdi ve manşetlere taşındı. İşte müsabaka için atılan başlıklar...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:25