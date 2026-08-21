Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynayacağı maçlar TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. Letonya maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.