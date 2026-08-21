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Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki Filenin Sultanları'nın bugün oynayacağı Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 21.08.2026 00:23 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 00:24
Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya ile bu akşam (21 Ağustos) kozlarını paylaşacak.

Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçına son Avrupa Şampiyonu unvanıyla çıkacak.

Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

Filenin Sultanları aynı zamanda son FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonu unvanına da sahip.

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Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Letonya arasındaki CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçı bu akşam günü oynanacak.

Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynayacağı maçlar TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. Letonya maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

Voleybolseverler, grup aşamasından itibaren Filenin Sultanları'nın maçlarını naklen ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 5 maçta parkeye çıkacak.

Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile rakip olacak.

Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç programı şu şekilde:

21 Ağustos

19.00 | Türkiye – Letonya

23 Ağustos

19.00 | Türkiye – Slovenya

24 Ağustos

19.00 | Türkiye – Macaristan

26 Ağustos

19.00 | Türkiye – Almanya

28 Ağustos

19.00 | Türkiye – Polonya

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ #FİLENİN SULTANLARI #SİNAN ERDEM SPOR SALONU