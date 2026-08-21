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Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle
Türkiye – Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle
CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki Filenin Sultanları'nın bugün oynayacağı Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.08.2026 00:23
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 00:24