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Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 19.08.2026 23:57 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 23:59