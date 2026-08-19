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Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Giriş Tarihi: 19.08.2026 23:57 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 23:59
Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Letonya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçına son Avrupa Şampiyonu unvanıyla çıkacak.

Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

Filenin Sultanları aynı zamanda son FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonu unvanına da sahip.

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Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Letonya arasındaki CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçı 21 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynayacağı maçlar TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

Voleybolseverler, grup aşamasından itibaren Filenin Sultanları'nın maçlarını naklen ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasında 5 maçta parkeye çıkacak.

Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile rakip olacak.

Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç programı şu şekilde:

21 Ağustos

19.00 | Türkiye – Letonya

23 Ağustos

19.00 | Türkiye – Slovenya

24 Ağustos

19.00 | Türkiye – Macaristan

26 Ağustos

19.00 | Türkiye – Almanya

28 Ağustos

19.00 | Türkiye – Polonya

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #LETONYA