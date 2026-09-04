Trend Galeri Trend Spor Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi voleybolseverler ayrıntıları merak ediyor. Peki Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi: 04.09.2026 01:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 01:14
Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

Türkiye ile Sırbistan arasındaki dev maç öncesi maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve ne zaman oynayacağı merak konusu…

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Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

MAÇ NE ZAMAN?

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalindeki Türkiye – Sırbistan maçı 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında kazanması halinde CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselecek.

Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

Voleybolseverler, Türkiye – Sırbistan voleybol maçını TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale yükselirse Polonya – İtalya eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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