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Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi voleybolseverler ayrıntıları merak ediyor. Peki Türkiye – Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 04.09.2026 01:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 01:14