Trend Galeri Trend Spor Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2 maçta 0 puan alarak son sırada kaldı. Türkiye'nin önündeki Belçika maçları ise final niteliğinde. Çeyrek final olasılığı zorlaşırken, 3. olarak play off'a kalabilme ihtimali hala var. İşte Milliler için tüm hesaplar...

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YASEMİN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 09:19
Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

A Milli Takım, Fransa (0-1) ve İtalya (1-4) yenilgileriyle tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

MİLLİ HEYECAN ATV'DE

Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

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Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

MİLLİLER KRİTİK VİRAJDA

Müsabakanın hazırlıklarına Riva'da yapılan antrenmanla başlayan Milliler, Belçika mücadelesiyle kritik bir viraja girecek.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

Ay-Yıldızlılar için şimdi UEFA Uluslar Ligi'nde geriye kalan karşılaşmalar için puan hesabı yapılmaya başlandı.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

İLK 2 DİREKT ÇEYREK FİNALDE

Yeni formata göre A Ligi'nde ilk 2 çeyrek finale çıkıyor, 4. olan doğrudan B Ligi'ne düşüyor, 3. olan ise B Ligi ikincileriyle düşme/kalma play-off'u oynuyor.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

ÇEYREK FİNAL MUCİZE

Türkiye'nin önünde de 4 maç var. Milliler, bu mücadelelerden galip ayrılması halinde 12 puana sahip olacak ve çeyrek final için yeterli olacak.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

Fransa ve İtalya'nın birbirine çelme takması halinde ise Türkiye'nin kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanması gerekecek.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

3.LÜK GERÇEKÇİ HEDEF

A Milli Takım için grupta gerçekçi hedef ise 3. olup play-off'a kalmak. Bunun için de en az 6-7 puan gerekiyor.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

Milliler, Belçika'dan 4 puan (bir galibiyet/bir beraberlik) alıp, İtalya veya Fransa'dan bir sürpriz beraberlik çıkarıp 5 puanla 3. olup play off'a kalabilir.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

BELÇİKA MAÇLARI ÖNEMLİ

Eğer A Milli Takım, Belçika'ya iki maçı da kaybederse doğrudan B Ligi'ne düşecek. A Ligi'nde kalmak için ise Belçika maçları final niteliği taşıyor.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

ORKUN VE EMİRHAN İDMANDA YOK

İtalya karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrının artması sebebiyle dünkü antrenmana katılmadı. Sakatlığı sebebiyle ağrısı bulunan Emirhan Topçu'nun da çalışmalarda olmadığı bildirildi.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Takım, bugün saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

A LİGİ 1. GRUP'TA KALAN MAÇLAR

2 Ekim Cuma

21.45 Belçika-Türkiye

21.45 Fransa-İtalya

5 Ekim Pazartesi

21.45 İtalya-Türkiye

21.45 Fransa-Belçika

Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye-Belçika

22.45 İtalya-Fransa

15 Kasım Pazar

22.45 Fransa-Türkiye

22.45 Belçika-İtalya

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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