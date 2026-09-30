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Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…
Türkiye, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller ve puan hesabı…
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2 maçta 0 puan alarak son sırada kaldı. Türkiye'nin önündeki Belçika maçları ise final niteliğinde. Çeyrek final olasılığı zorlaşırken, 3. olarak play off'a kalabilme ihtimali hala var. İşte Milliler için tüm hesaplar...
Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 09:19