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Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda takımların yaptığı transferlerin yanı sıra yaşanan ayrılıklar dikkat çekti. Türkiye'den ayrılıp yurt dışına transfer olan futbolcuları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14.07.2026 17:18 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 17:20
Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan transfer hamlelerinde gelenlerin yanı sıra giden isimler ön plana çıktı. Türkiye'de oynayıp yurt dışına transfer olan futbolcuları sizler için bir araya getirdik. İşte Türkiye'den yurt dışına transfer olan o isimler…

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Mathias Lovik | Trabzonspor -> Molde

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Ersin Destanoğlu | Beşiktaş -> Al Jazira

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Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Jeh | Göztepe -> Partizan (Kiralık)

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Miguel Crespo | Başakşehir -> Al Khaleej

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Felipe Augusto | Trabzonspor -> Zenit

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Mateusz Lis | Göztepe -> Lech Poznan

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Kazeem Olaigbe | Trabzonspor -> Basel (Kiralık)

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Oleksandr Zubkov | Trabzonspor -> AEK

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Franck Atoen | Samsunspor -> USL Dunkerque

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Mateusz Legowski | Eyüpspor -> Motor Lublin

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Emre Mor | Fenerbahçe -> NEC Nijmegen

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Muhammed Cham | Trabzonspor -> Kızılyıldız (Kiralık)

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Leo Duarte | Başakşehir -> Atletico Mineiro

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Christopher Lungoyi | Gaziantep FK -> Wieczysta

Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Matej Hanousek | Gençlerbirliği -> Dukla Prag

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #TÜRKİYE #TRANSFER #TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ