Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan transfer hamlelerinde gelenlerin yanı sıra giden isimler ön plana çıktı. Türkiye'de oynayıp yurt dışına transfer olan futbolcuları sizler için bir araya getirdik. İşte Türkiye'den yurt dışına transfer olan o isimler... Mathias Lovik | Trabzonspor -> Molde Ersin Destanoğlu | Beşiktaş -> Al Jazira Jeh | Göztepe -> Partizan (Kiralık) Miguel Crespo | Başakşehir -> Al Khaleej Felipe Augusto | Trabzonspor -> Zenit Mateusz Lis | Göztepe -> Lech Poznan Kazeem Olaigbe | Trabzonspor -> Basel (Kiralık) Oleksandr Zubkov | Trabzonspor -> AEK Franck Atoen | Samsunspor -> USL Dunkerque Mateusz Legowski | Eyüpspor -> Motor Lublin Emre Mor | Fenerbahçe -> NEC Nijmegen Muhammed Cham | Trabzonspor -> Kızılyıldız (Kiralık) Leo Duarte | Başakşehir -> Atletico Mineiro Christopher Lungoyi | Gaziantep FK -> Wieczysta Matej Hanousek | Gençlerbirliği -> Dukla Prag