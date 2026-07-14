Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcular! İşte tam liste

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan transfer hamlelerinde gelenlerin yanı sıra giden isimler ön plana çıktı. Türkiye'de oynayıp yurt dışına transfer olan futbolcuları sizler için bir araya getirdik. İşte Türkiye'den yurt dışına transfer olan o isimler…