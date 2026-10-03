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Türkiye'nin Belçika yenilgisinin ardından Montella'ya sert eleştiri! 'Tazminat için istifa etmiyor...'
Türkiye'nin Belçika yenilgisinin ardından Montella'ya sert eleştiri! "Tazminat için istifa etmiyor..."
A Milli Futbol Takıımımız, ATV ekranlarında yayınlanan UEFA Uluslar Ligi 3. maçında Belçika ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, deplasmanda 3-0 kaybederek bir kez daha sahadan eli boş ayrıldı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ile usta yazarlar Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, karşılaşmayı kaleme aldı. İşte yapılan yorumlar...
Giriş Tarihi: 03.10.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 07:15