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Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

TÜİK, 81 ilin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını güncelledi. Kişi başına düşen gelirde dev metropoller zirve yarışını sürdürürken, sanayi ve turizm merkezleri ezber bozdu. Peki senin şehrin kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri ve il il tam sıralama…

Giriş Tarihi: 04.09.2026 23:02 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 23:17