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Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

TÜİK, 81 ilin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını güncelledi. Kişi başına düşen gelirde dev metropoller zirve yarışını sürdürürken, sanayi ve turizm merkezleri ezber bozdu. Peki senin şehrin kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri ve il il tam sıralama…

Giriş Tarihi: 04.09.2026 23:02 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 23:17
Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

Türkiye İstatistik Kurumu, illerin ekonomik gücünü ortaya koyan dev raporunu yayımladı. Kişi başı milli gelirde Türkiye ortalamasını aşan şehirler öne çıkarken, zirve mücadelesi kızıştı.

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

Peki, Türkiye'nin en zengin ili hangisi oldu? Yaşadığınız şehir listede kaçıncı sırada? İşte ekonomide kartların yeniden dağıtıldığını kanıtlayan, 81 ilin dudak uçuklatan zenginlik sıralaması...

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

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Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

80-AĞRI

194.660

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

79-VAN

203.049

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

78-MUŞ

230.300

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

77-BİTLİS

231.869

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

76-BATMAN

236.422

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

75-DİYARBAKIR

245.024

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

74-MARDİN

247.416

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

73-KİLİS

253.567

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

72-SİİRT

261.810

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

71-TOKAT

264.527

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

70-IĞDIR

264.690

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

69-BİNGÖL

276.713

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

68-GÜMÜŞHANE

287.458

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

67-ORDU

293.783

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

66-KARS

302.089

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

65-YOZGAT

303.087

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

64-HAKKARİ

304.752

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

63-ŞIRNAK

306.150

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

62-GİRESUN

307.828

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

61-OSMANİYE

316.158

Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte 81 ilin tam sıralaması

60-GAZİANTEP

318.204