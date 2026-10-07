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Turkuvaz Medya’da futbol bayramı! 13 günlük dev şölen sona erdi

24 Eylül'de başlayan Uluslar Ligi'nin ilk etabı dün sona erdi. Turkuvaz Medya ekranlarında futbol şöleni yaşandı, onlarca maç canlı ve şifresiz ekranlara geldi.

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 23:02 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 06:59
Turkuvaz Medya’da futbol bayramı! 13 günlük dev şölen sona erdi

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk dört maçlık periyot sona ererken futbol şöleni Turkuvaz Medya ekranlarındaydı…

Turkuvaz Medya’da futbol bayramı! 13 günlük dev şölen sona erdi

İlk kez liglere Avrupa'da 4 maçlık ara verilirken 24 Eylül'de başlayan A-B-C Ligi karşılaşmaları nefesleri kesti.

Turkuvaz Medya’da futbol bayramı! 13 günlük dev şölen sona erdi

ATV'de A Milli Futbol Takımı'nın 4 maçlık serisi ekranlara gelirken A Spor, A Haber, A Para ve A2 kanallarından birbirinden heyecanlı maçlar, Avrupa'nın yıldızları şifresiz ve canlı olarak yayınlandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Turkuvaz Medya’da futbol bayramı! 13 günlük dev şölen sona erdi

4 maçlık periyotta Yunanistan A Ligi 2. Grup'ta Almanya deplasmanındaki galibiyeti ile dikkat çekerken İspanya, Dünya Kupası sonrası yine en çok ilgi gören takımlardan oldu.

Turkuvaz Medya’da futbol bayramı! 13 günlük dev şölen sona erdi

İngiltere'nin 7-0'lık Hırvatistan galibiyeti seyircileri ekran başına kilitlerken Fransa'nın da 4-1'lik Belçika zaferi en sansasyonel maçlardan biri oldu

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #TURKUVAZ MEDYA