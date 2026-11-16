Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanmaya devam ediyor. Milli takımlar düzeyindeki dev organizasyonda 3 maçın heyecanı şifresiz olarak Turkuvaz Medya'da olacak. Uluslar Ligi A Ligi 2 .Grup'ta Sırbistan'ı 3-1 yenerek kendine gelen Almanya, sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Yunanistan'ı 7-0'lık galibiyetle bozguna uğratan teknik direktör Xavi yönetimindeki Portakallar, Panzer'e geçit vermeyip liderliğini pekiştirmek istiyor. Saat 22.45'te başlayacak dev mücadele, A Haber'de yayınlanacak. YUNANİSTAN – SIRBİSTAN A SPOR'DA Aynı saatte başlayacak Yunanistan-Sırbistan maçı canlı yayınla A Spor'da. İsviçre-İskoçya müsabakası ise A Para ekranlarından naklen ve şifresiz futbolseverlerle buluşacak. Turnuvanın son virajına girilirken Turkuvaz'da dolu dolu bir futbol şöleni yaşanacak. İŞTE GÜNÜN PROGRAMI 22.45 Almanya-Hollanda / A HABER 22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR 22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA YARININ PROGRAMI 22.45 Galler-Portekiz / A SPOR 22.45 Polonya-İsveç / A PARA 22.45 Danimarka-Norveç / A HABER