Trend Galeri Trend Spor Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde şölen Turkuvaz Medya ekranlarında devam ediyor. Bugün 3 maç yine Turkuvaz Medya ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:02
Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanmaya devam ediyor.

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

Milli takımlar düzeyindeki dev organizasyonda 3 maçın heyecanı şifresiz olarak Turkuvaz Medya'da olacak.

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

Uluslar Ligi A Ligi 2 .Grup'ta Sırbistan'ı 3-1 yenerek kendine gelen Almanya, sahasında Hollanda'yı konuk edecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

Yunanistan'ı 7-0'lık galibiyetle bozguna uğratan teknik direktör Xavi yönetimindeki Portakallar, Panzer'e geçit vermeyip liderliğini pekiştirmek istiyor.

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

Saat 22.45'te başlayacak dev mücadele, A Haber'de yayınlanacak.

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

YUNANİSTAN – SIRBİSTAN A SPOR'DA

Aynı saatte başlayacak Yunanistan-Sırbistan maçı canlı yayınla A Spor'da.

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

İsviçre-İskoçya müsabakası ise A Para ekranlarından naklen ve şifresiz futbolseverlerle buluşacak.

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

Turnuvanın son virajına girilirken Turkuvaz'da dolu dolu bir futbol şöleni yaşanacak.

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

YARININ PROGRAMI

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A PARA

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #TURKUVAZ MEDYA #ULUSLAR LİGİ