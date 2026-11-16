Trend Galeri Trend Spor Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

Turkuvaz Medya’da heyecan dorukta! Uluslar Ligi’nde günün şifresiz maçları

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde şölen Turkuvaz Medya ekranlarında devam ediyor. Bugün 3 maç yine Turkuvaz Medya ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:02