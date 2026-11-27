Şiddetin, saldırganlığın, nefretin ve her türlü provokatif, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA organizasyonları saygı, fair play, dürüstlük ve güvenlik ilkelerine dayanmaktadır. Söz konusu karşılaşmalarda yaşanan olaylar, bu temel değerlere ve UEFA'nın tüzüğünde yer alan futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama hedefine aykırıdır. UEFA, yaşanan olayları soruşturmak ve yürürlükteki UEFA düzenlemeleri doğrultusunda olaylara ilişkin gerçekleri ve koşulları belirlemek amacıyla mevcut tüm delilleri incelemek üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir."