UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

UEFA, 2027-2028 sezonunda Avrupa kupalarına katılım listesini duyurdu. UEFA'nın açıklamasına göre Türkiye'den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı ve başlangıç turları ortaya çıktı. UEFA'nın açıklamasına göre; Süper Lig'den gelecek sezon 5 takım Avrupa kupalarına gidecek. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 1 TAKIM UEFA'nın açıkladığı listede Süper Lig şampiyonunun doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacağı belirtildi. Süper Lig ikincisinin ise UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak için ön eleme oynayacağı aktarıldı. Süper Lig ikincisinin, Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda dahil olacağı kaydedildi. TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN TAKIM Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlayan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacağı belirtildi. Türkiye Kupası şampiyonunun UEFA Avrupa Ligi play-off turu itibariyle Avrupa kupalarına katılacağı vurgulandı. SÜPER LİG ÜÇÜNCÜSÜ VE DÖRDÜNCÜSÜ Süper Lig üçüncüsünün, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan Avrupa kupalarına katılım sağlayacağı belirtildi. Süper Lig dördüncüsünün ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu itibarıyla organizasyona başlayacağı ifade edildi.