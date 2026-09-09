Trend Galeri Trend Spor UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

UEFA, 2027-2028 sezonu için Avrupa kupalarına katılım listesini açıkladı. Türkiye'den gelecek sezon Avrupa kupalarına gidecek takımların başlangıç turları netlik kazandı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 09.09.2026 19:24
UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu
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UEFA, 2027-2028 sezonunda Avrupa kupalarına katılım listesini duyurdu.

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

UEFA'nın açıklamasına göre Türkiye'den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı ve başlangıç turları ortaya çıktı.

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

UEFA'nın açıklamasına göre; Süper Lig'den gelecek sezon 5 takım Avrupa kupalarına gidecek.

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 1 TAKIM

UEFA'nın açıkladığı listede Süper Lig şampiyonunun doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacağı belirtildi.

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

Süper Lig ikincisinin ise UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak için ön eleme oynayacağı aktarıldı.

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

Süper Lig ikincisinin, Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda dahil olacağı kaydedildi.

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN TAKIM

Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlayan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacağı belirtildi.

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

Türkiye Kupası şampiyonunun UEFA Avrupa Ligi play-off turu itibariyle Avrupa kupalarına katılacağı vurgulandı.

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

SÜPER LİG ÜÇÜNCÜSÜ VE DÖRDÜNCÜSÜ

Süper Lig üçüncüsünün, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan Avrupa kupalarına katılım sağlayacağı belirtildi.

UEFA açıkladı! Türkiye’den Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı belli oldu

Süper Lig dördüncüsünün ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu itibarıyla organizasyona başlayacağı ifade edildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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