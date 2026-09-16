Trend Galeri Trend Spor UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya'da Milan'ı devirdi! Leverkusen, Celje'yi yıktı...

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya'da Milan'ı devirdi! Leverkusen, Celje'yi yıktı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu başladı. Benfica, deplasmanda Milan'ı devirirken, Beşiktaş'ın rakipleri arasında bulunan Bayer Leverkusen ise NK Celje'yi mağlup etti. İşte dev organizasyonda gecenin toplu sonuçları...

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Giriş Tarihi: 16.09.2026 23:58 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 00:12
UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında İtalya Serie A ekibi Milan ile Portekiz temsilcisi Benfica karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

San Siro'da oynanan mücadelede Avustralya Futbol Federasyonundan hakem Jarred Gillett düdük çaldı.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

Ev sahibi mücadeleye, "Maignan, Terracciano, de Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Jashari, Musah, Chukwueze, Cisse, Hutchinson, Ramos" 11'iyle çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

Konuk takım ise "Trubin, El Karouani, Circati, Araujo, Banjaqui, Aursnes, Palhinha, Lukebakio, Sudakov, Kaminski, Duran" kadrosuyla sahada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

BENFICA DEPLASMANDA KAZANDI

Portekiz ekibi Benfica, Milan'ı 16.dakikada Dodi Lukebakio ve 53.dakikada Kaminski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

MILAN PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonucun ardından Benfica, UEFA Avrupa Ligi lig etabına 3 puanla başlarken, Milan ise puanla tanışamadı.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

UEFA Avrupa Ligi'nin 2.haftasında Milan, Salzburg'a konuk olacak. Benfica ise sahasında Celtic'i konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

LEVERKUSEN SAHASINDA KAZANDI

Öte yandan Bayer Leverkusen, sahasında NK Celje takımını konuk eti. BAY Arena'daki mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri; 15.dakikada Svit Seşlar (KK), 74.dakikada ise Facuno Medina kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

LEVERKUSEN 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, lig etabına 3 puanla başladı. NK Celje ise ilk haftayı 0 puanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

Beşiktaş'ın rakipleri arasında yer alan Bayer Leverkusen, ikinci haftada Lech Poznan ile deplasmanda karşılacak. Celje ise Omonia'yı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

İŞTE TOPLU SONUÇLAR:

Ararat-Armenia 1-4 Sparta Prag

Omonia 1-0 Celta Vigo

Anderlecht 1-2 Lyon

Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje

UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya’da Milan’ı devirdi! Leverkusen, Celje’yi yıktı...

HB Sheva 0-0 Dinamo Zagreb

Milan 0-2 Benfica

Olympiakos 2-1 J.Bialystok

Sturm Graz 0-0 Rennes

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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