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UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya'da Milan'ı devirdi! Leverkusen, Celje'yi yıktı...
UEFA Avrupa Ligi müthiş başladı: Benfica, İtalya'da Milan'ı devirdi! Leverkusen, Celje'yi yıktı...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu başladı. Benfica, deplasmanda Milan'ı devirirken, Beşiktaş'ın rakipleri arasında bulunan Bayer Leverkusen ise NK Celje'yi mağlup etti. İşte dev organizasyonda gecenin toplu sonuçları...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 23:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 00:12