UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli takımları belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeri...

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı yaşanıyor. Mücadelelerle birlikte tamamlanacak olan lig aşamasının en değerli takımlarını sizler için sıraladık. 36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nin en değerli 10 kulüp listesine Fenerbahçe de girmeyi başardı. Peki Kanarya bu listede kaçıncı sırada? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 19:33 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:38
Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, bugün son hafta maçında FCSB deplasmanına çıkacak.

Kuraya ikinci torbadan katılan ve Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Victoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile oynayan sarı-lacivertliler şimdiye dek 11 puan topladı.

Birçok yıldızın boy gösterdiği ve takımının başarısı ter döktüğü turnuvada kulüplerin değerleri sıralandı.

İŞTE İLK 10'DAKİ TAKIMLAR…

10 – Real Betis (219,80 milyon Euro)
9 - Lyon (220,10 milyon Euro)

8 – Lille (232 milyon Euro)

7 – FENERBAHÇE (279,5 milyon Euro)

6 – Bologna (289,5 milyon Euro)

5 – Stuttgart (341,40 milyon Euro)

4 – Roma (410,50 milyon Euro)

3 – Porto (420,40 milyon Euro)

2 – Aston Villa (563,50 milyon Euro)

1 – Nottingham Forest (603,60 milyon Euro)