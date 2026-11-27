Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanında 1-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertlilerin, Stamford Bridge'de oynadığı maçta seremonide yaşananlar dikkat çekmişti. Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun yer almaması dikkat çekmişti. UEFA ÖZÜR DİLEDİ A Spor'un haberine göre; UEFA'nın yaşanan bu olay sebebiyle Fenerbahçe'den özür dilediği belirtildi. UEFA'nın organizasyon hatasının kendilerinden kaynaklandığını dile getirdiği aktarıldı. Öte yandan koridorun kalabalık olması nedeniyle bir çocuğun oyuncularla senkronize olamadığı vurgulandı. 'SORUMLULUK BİZDE' UEFA'nın Fenerbahçe'ye mesajında, 'Sorumluluk bizde, özür dileriz' ifadelerini kullandığı vurgulandı. Öte yandan UEFA, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'ye teşekkür etti. Vedat Muriqi'nin boşta kalan çocuğu yanına alması nedeniyle 'duyarlı bir davranış' sergilediği ifade edildi.