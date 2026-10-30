Trend
Galeri
Trend Spor
UEFA Konferans Ligi'nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...
UEFA Konferans Ligi'nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...
UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren iyi 50 futbolcusu ortaya çıktı. Football Ranked adlı sitenin derlediği listede Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah damga vururken, Brighton formasını terleten milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da kendine yer buldu. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 30.10.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 15:26