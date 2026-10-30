Trend Galeri Trend Spor UEFA Konferans Ligi'nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

UEFA Konferans Ligi'nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren iyi 50 futbolcusu ortaya çıktı. Football Ranked adlı sitenin derlediği listede Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah damga vururken, Brighton formasını terleten milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da kendine yer buldu. İşte o liste...

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 12:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 15:26
UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

Football Ranked, Trabzonspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nin en iyi oyuncularını sıraladı.

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

SALAH VE FERDİ LİSTEDE

Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ve Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da 50 futbolcunun yer aldığı listede kendilerine yer buldu.

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

İŞTE EN İYİ 50 FUTBOLCU

50 – Tommy Marques (Braga)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

49 – Nikola Krstovic (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

48 – Inaki Pena (Panathinaikos)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

47 – Gustaf Lagerbielke (Braga)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

46 – Andreas Hansen (Nordsjaelland)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

45 – Kings Kangwa (Panathinaikos)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

44 – Ricardo Horta (Braga)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

43 – Vincenzo Grifo (Freiburg)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

42 – Stefan de Vrij (Panathinaikos)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

41 – Davide Zappacosta (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

40 – Jack Hinshelwood (Brighton)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

39 – Pascal Struijk (Brighton)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

38 – Caio Henrique (Ajax)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

37 – Youri Baas (Ajax)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

36 – Lazar Samardzic (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

35 – Giacomo Raspadori (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

34 – Giorgio Scalvini (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

33 – Gianluca Scamacca (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

32 – Bart van Rooij (Twente)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

31 – Viktor Tsygankov (Ajax)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

30 – Aleksandr Golovin (Monaco)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

29 – Matthias Ginter (Freiburg)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Salah ve Ferdi Kadıoğlu listeyi salladı...

28 – Kasper Dolberg (Ajax)