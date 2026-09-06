Trend Galeri Trend Spor UEFA Konferans Ligi'nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

UEFA Konferans Ligi'nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala turnuvanın en iyi 50 futbolcusu sıralandı. Football Ranked adlı sitenin derlediği listede Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah damga vururken, Brighton formasını terleten milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da kendine yer buldu. İşte o liste...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 11:41
UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

15 Ekim'de başlayacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda Türkiye'yi Trabzonspor temsil edecek.

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

Organizasyonun başlamasına kısa bir süre kala Football Ranked adlı site, turnuvanın en iyi oyuncularını sıraladı.

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

SALAH VE FERDİ LİSTEDE

Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ve Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da 50 futbolcunun yer aldığı listede kendilerine yer buldu.

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UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

İŞTE EN İYİ 50 FUTBOLCU

50 – Tommy Marques (Braga)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

49 – Nikola Krstovic (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

48 – Inaki Pena (Panathinaikos)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

47 – Gustaf Lagerbielke (Braga)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

46 – Andreas Hansen (Nordsjaelland)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

45 – Kings Kangwa (Panathinaikos)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

44 – Ricardo Horta (Braga)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

43 – Vincenzo Grifo (Freiburg)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

42 – Stefan de Vrij (Panathinaikos)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

41 – Davide Zappacosta (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

40 – Jack Hinshelwood (Brighton)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

39 – Pascal Struijk (Brighton)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

38 – Caio Henrique (Ajax)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

37 – Youri Baas (Ajax)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

36 – Lazar Samardzic (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

35 – Giacomo Raspadori (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

34 – Giorgio Scalvini (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

33 – Gianluca Scamacca (Atalanta)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

32 – Bart van Rooij (Twente)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

31 – Viktor Tsygankov (Ajax)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

30 – Aleksandr Golovin (Monaco)

UEFA Konferans Ligi’nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...

29 – Matthias Ginter (Freiburg)