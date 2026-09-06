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UEFA Konferans Ligi'nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...
UEFA Konferans Ligi'nin en iyi 50 futbolcusu! Muhammed Salah listeyi altüst etti...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala turnuvanın en iyi 50 futbolcusu sıralandı. Football Ranked adlı sitenin derlediği listede Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah damga vururken, Brighton formasını terleten milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da kendine yer buldu. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 11:41