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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yerleri...

Avrupa futbolunda 2026-2027 sezonu heyecanı play-off turu maçlarıyla devam ediyor. Oynanan maçların ardından gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralamadaki yerleri dikkat çekti.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 21.08.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 12:14
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

UEFA organizasyonlarında 2026-2027 sezonu heyecanı start aldı. Dev organizasyonlarda oynanan maçların ardından gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un UEFA kulüpler sıralamasındaki yerleri ve güncel puanları belli oldu. İşte UEFA kulüpler sıralamasında son durum...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

1- Bayern Münih | 121.500 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

2- Arsenal | 119.000 puan

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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

3- Real Madrid | 114.500 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

4- Paris Saint Germain | 113.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

5- Inter | 109.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

6- Manchester City | 98.500 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

7- Barcelona | 98.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

8- Liverpool | 97.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

9- Bayer Leverkusen | 91.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

10- Borussia Dortmund | 90.750 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

11- Atletico Madrid | 85.750 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

12- Aston Villa | 83.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

13- Tottenham | 82.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

14- Fiorentina | 76.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

15- Roma | 74.750 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

16- Chelsea | 74.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

17- Porto | 70.750 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

18- Benfica | 70.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

19- Club Brugge | 68.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

20- Sporting Lizbon | 68.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

21- Atalanta | 68.000 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

22- Real Betis | 63.500 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

23- PSV Eindhoven | 61.250 puan

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

24- Milan | 59.000 puan