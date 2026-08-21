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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yerleri...
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yerleri...
Avrupa futbolunda 2026-2027 sezonu heyecanı play-off turu maçlarıyla devam ediyor. Oynanan maçların ardından gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralamadaki yerleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.08.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 12:14