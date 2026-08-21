UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yerleri...

UEFA organizasyonlarında 2026-2027 sezonu heyecanı start aldı. Dev organizasyonlarda oynanan maçların ardından gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un UEFA kulüpler sıralamasındaki yerleri ve güncel puanları belli oldu. İşte UEFA kulüpler sıralamasında son durum...