Trend Galeri Trend Spor UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 50'de yer aldığı UEFA kulüpler sıralamasında son durum belli oldu. UEFA kulüpler sıralamasında temsilcilerimizin yerleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.06.2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 19:59
UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

Avrupa futbolunda 2026-2027 sezonu için geri sayıma geçildi.Gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilk 50'de yer aldığı UEFA kulüpler sıralamasında son durum netlik kazandı. İşte UEFA kulüpler sıralamasında son durum…

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

1- Bayern Münih | 121.500 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

2- Arsenal | 119.000 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

3- Real Madrid | 114.500 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

4- Paris Saint Germain | 113.000 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

5- Inter | 109.000 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

6- Manchester City | 98.500 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

7- Barcelona | 98.250 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

8- Liverpool | 97.000 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

9- Bayer Leverkusen | 91.000 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

10- Borussia Dortmund | 90.750 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

11- Atletico Madrid | 85.750 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

12- Aston Villa | 83.000 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

13- Tottenham | 77.000 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

14- Fiorentina | 76.250 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

15- Roma | 74.750 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

16- Chelsea | 74.250 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

17- Porto | 70.750 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

18- Benfica | 70.000 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

19- Club Brugge | 68.250 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

20- Sporting Lizbon | 68.000 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

21- Atalanta | 68.000 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

22- Real Betis | 63.500 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

23- PSV Eindhoven | 61.250 puan

UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

24- Milan | 59.000 puan