UEFA kulüpler sıralamasında son durum! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri

Avrupa futbolunda 2026-2027 sezonu için geri sayıma geçildi.Gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilk 50'de yer aldığı UEFA kulüpler sıralamasında son durum netlik kazandı. İşte UEFA kulüpler sıralamasında son durum… 1- Bayern Münih | 121.500 puan 2- Arsenal | 119.000 puan 3- Real Madrid | 114.500 puan 4- Paris Saint Germain | 113.000 puan 5- Inter | 109.000 puan 6- Manchester City | 98.500 puan 7- Barcelona | 98.250 puan 8- Liverpool | 97.000 puan 9- Bayer Leverkusen | 91.000 puan 10- Borussia Dortmund | 90.750 puan 11- Atletico Madrid | 85.750 puan 12- Aston Villa | 83.000 puan 13- Tottenham | 77.000 puan 14- Fiorentina | 76.250 puan 15- Roma | 74.750 puan 16- Chelsea | 74.250 puan 17- Porto | 70.750 puan 18- Benfica | 70.000 puan 19- Club Brugge | 68.250 puan 20- Sporting Lizbon | 68.000 puan 21- Atalanta | 68.000 puan 22- Real Betis | 63.500 puan 23- PSV Eindhoven | 61.250 puan 24- Milan | 59.000 puan 25- Manchester United | 58.500 puan 26- Freiburg | 56.500 puan 27- Eintracht Frankfurt | 55.000 puan 28- Olimpiakos | 54.250 puan 29- Napoli | 54.000 puan 30- Fenerbahçe | 52.750 puan 31- Juventus | 52.250 puan 32- Lille | 51.750 puan 33- Shakhtar Donetsk | 50.250 puan 34- Lazio | 50.000 puan 35- AZ Alkmaar | 49.875 puan 51- Galatasaray | 38.500 puan